Криптоиндустрия вошла в «суперцикл преступности» — аналитик — Finance.ua
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Криптоиндустрия вошла в «суперцикл преступности» — аналитик

Криптовалюта
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Криптоиндустрия вошла в «суперцикл преступности» — аналитик
Криптоиндустрия вошла в «суперцикл преступности» — аналитик
Блокчейн-исследователь ZachXBT предостерег о начале «суперцикла преступности» в криптоиндустрии из-за комбинации запуска мемкоинов политиками и закрытием нескольких судебных дел.
ZachXBT подчеркнул, что криптоиндустрия всегда имела потенциал для злоупотреблений и использования разного рода уязвимостей. Однако ситуация в последнее время ухудшилась.
«Суперцикл преступности действительно очень реален. Он заметно усилился с тех пор, как политики запустили мемкоины, а многочисленные судебные дела были закрыты, что еще больше способствовало такому поведению», — считает он.
Исследователь подчеркнул, что многие криптовалютные протоколы продолжают собирать комиссии, вопреки тому, что более 50% их транзакционного объема связано с похищенными средствами.
Инфлюансеры и лидеры мнений, продвигающие мошеннические проекты, не несут никакой ответственности, что создает культуру безнаказанности. Кроме того, он добавил, что суды иногда становятся на сторону тех, кто использует уязвимости смарт-контрактов из-за устаревших законов, которые не приспособлены для решения современных вопросов, связанных с блокчейном.
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«Государственные агентства могли бы заработать 50−100 миллионов долларов, применив штрафы ко всем инфлюенсерам и проектам, которые годами не раскрывали платную рекламу (это незаконно во многих юрисдикциях, но просто никогда не преследовалось)», — добавил ZachXBT.
Между тем нерадивые команды некоторых проектов могут нечаянно разрешить преступникам, таким как северокорейские хакеры, использовать их возможности. Большинство активности невозможно отследить. Исследователь также добавил, что на блокчейне Tron появился теневой рынок Black U, стоимость которого оценивается от $5−10 млрд.
Криптоиндустрия вошла в «суперцикл преступности» — аналитик
Вдобавок компания Certik сообщила, что по состоянию на май 2025 года хакеры похитили криптовалют на сумму свыше $2,1 млрд.
По материалам:
ITC.ua
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