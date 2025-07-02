В Украине выросло количество решений по делам о коррупции (инфографика) — Finance.ua

В Украине выросло количество решений по делам о коррупции (инфографика) Сегодня 11:02 — Криминал

В Украине выросло количество решений по делам о коррупции (инфографика)

По данным Единого государственного реестра лиц, с января по май этого года было вынесено более 2 тысяч судебных решений в отношении лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Это на 37% больше, чем в прошлом году, однако все еще меньше, чем до начала большой войны. В 97% случаев коррупционеры отделываются штрафом.

Об этом сообщает Опендатабот.

«2032 решения вынесли суды по делам о коррупции за пять месяцев 2025 года. За год решений стало больше на 37%. Впрочем, это все еще меньше, чем за такой же период 2021 года», — сказано в сообщении.

Количество решений постепенно растет после большого спада после начала полномасштабной в 2022—2023 годах. Тогда подача деклараций была необязательной и отсроченной, годовое количество решений сократилось почти втрое.

Инфографика: Опендатабот

Почти 5 тысяч решений вынесли суды после возвращения обязательной подачи деклараций в срок в 2024 году. К слову, тогда должны были подать также декларации и за предыдущие годы, если это не было сделано раньше.

Где чаще всего наказывают коррупционеров

Активнее всего наказывают за коррупционные правонарушения суды в Винницкой области — там уже вынесли 182 решения, это 9% от общего количества.

Далее следуют Одесская (168), лидер прошлых лет — Львовская (147), а также Днепропетровская (116) и Киевская (115) области.

Инфографика: Опендатабот

Более 73% всех решений в этом году касаются статьи о нарушении требований финансового контроля — 1487.

«Другими словами, должностные лица не подают или подают с нарушениями свои декларации. За год таких решений стало больше в 5 раз — вероятно, проверили накопившиеся за предыдущие периоды декларации», — объяснили в Опендатабот.

А решений за взятки стало меньше почти вдвое — 347. А за нарушения, связанные с конфликтом интересов, суды наказывают почти на 80% реже. В этом году это всего 70 решений.

Виды наказания

В подавляющем большинстве случаев — 97% - коррупционерам назначают просто штраф.

Реальные сроки заключения получили только 44 человека.

Суммы штрафов зависят от нарушения и имеют большой разбег: от 850 грн до 680 тысяч грн. То же касается и сроков лишения свободы за коррупцию: от 1 до 10 лет.

Инфографика: Опендатабот

Человек, попадающий в Реестр коррупционеров, вносится туда пожизненно. Однако есть несколько оснований, по которым могут исключить данные из реестра:

отмена или оправдание решения суда;

отмена постановления;

участие человека в защите государства во время войны в любом военном подразделении и т. д.

В противном случае данные о человеке будут находиться в Реестре вечно — даже если речь идет о незначительном нарушении, например, у госслужащего, однажды несвоевременно подавшего декларацию.

Напомним, ранее исследователи из Киевского международного института социологии представили результаты опроса украинцев относительно того, сталкиваются ли они с коррупцией и какие судебные дела и приговоры против коррупционеров считают справедливыми. Как показал опрос, украинцы не видят реальных справедливых приговоров.

Только 16% среди привлеченных к ответственности за коррупционные преступления являются государственными служащими. Большинство коррупционеров — люди среднего возраста без высшего образования.

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