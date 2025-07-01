В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков — Finance.ua

В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков Сегодня 17:21 — Криминал

В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков, Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция и Бюро экономической безопасности разоблачили группировку, которая производила и распространяла поддельные гривны и доллары. Фальшивки были такими качественными, что даже расчетные машины банков и инкассационные службы не всегда могли их распознать.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что на территории столицы и Киевской области с весны 2024 года распространялись поддельные купюры гривны и долларов. Фальшивки изготовлены почти досконально. Такую информацию установили работники Департамента уголовного розыска НПУ.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители изъяли из обращения 20 000 долларов и 29 000 гривен с признаками подделки. Кроме того, Национальный банк Украины также изъял 2 000 000 фальшивых гривен.

В состав организованной группы входили двое жителей города Буча Киевской области, 28-ми и 39 лет, а также 40-летний киевлянин.

Импровизированную типографию заговорщики обустроили в арендованном жилье, приобрели необходимое оборудование, компьютерную и оргтехнику, специальные жидкости, краски, пленки, лампы, бумагу. При покупке нужного товара с целью конспирации рассчитывались только наличными, а в случае расчета банковскими картами использовали реквизиты третьих лиц. Также регулярно меняли автомобили и номера мобильных телефонов.

Фото: npu.gov.ua

Поддельными купюрами гривны проводили платежи через терминалы самообслуживания и банкоматы, а фальшивую иностранную валюту продавали через пункты обмена.

По месту жительства участников преступной группы и в их транспортных средствах провели обыски и изъяли специальное оборудование, среди которого и гравировальный станок, типографские клише, бумага и много прочего инвентаря, который злоумышленники использовали в подпольной мастерской.

Всем членам преступной группировки объявлено подозрение по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по предварительному сговору группой лиц). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.