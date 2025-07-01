В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков

Криминал
33
В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков
В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков, Фото: npu.gov.ua
Национальная полиция и Бюро экономической безопасности разоблачили группировку, которая производила и распространяла поддельные гривны и доллары. Фальшивки были такими качественными, что даже расчетные машины банков и инкассационные службы не всегда могли их распознать.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Отмечается, что на территории столицы и Киевской области с весны 2024 года распространялись поддельные купюры гривны и долларов. Фальшивки изготовлены почти досконально. Такую информацию установили работники Департамента уголовного розыска НПУ.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Правоохранители изъяли из обращения 20 000 долларов и 29 000 гривен с признаками подделки. Кроме того, Национальный банк Украины также изъял 2 000 000 фальшивых гривен.
В состав организованной группы входили двое жителей города Буча Киевской области, 28-ми и 39 лет, а также 40-летний киевлянин.
Импровизированную типографию заговорщики обустроили в арендованном жилье, приобрели необходимое оборудование, компьютерную и оргтехнику, специальные жидкости, краски, пленки, лампы, бумагу. При покупке нужного товара с целью конспирации рассчитывались только наличными, а в случае расчета банковскими картами использовали реквизиты третьих лиц. Также регулярно меняли автомобили и номера мобильных телефонов.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Поддельными купюрами гривны проводили платежи через терминалы самообслуживания и банкоматы, а фальшивую иностранную валюту продавали через пункты обмена.
По месту жительства участников преступной группы и в их транспортных средствах провели обыски и изъяли специальное оборудование, среди которого и гравировальный станок, типографские клише, бумага и много прочего инвентаря, который злоумышленники использовали в подпольной мастерской.
Всем членам преступной группировки объявлено подозрение по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по предварительному сговору группой лиц). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems