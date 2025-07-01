Акционеров неплатежеспособного банка подозревают в причинении 600 млн грн ущерба кредиторам и вкладчикам — Finance.ua

Акционеров неплатежеспособного банка подозревают в причинении 600 млн грн ущерба кредиторам и вкладчикам Сегодня 19:33 — Криминал

Акционеров неплатежеспособного банка подозревают в причинении 600 млн грн ущерба кредиторам и вкладчикам

Бюро экономической безопасности объявили о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции одного из банков в доведении его до неплатежеспособности. Общая сумма материального ущерба вкладчикам и кредиторам составляет около 600 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что участники схемы выдавали средства физическим, юридическим лицам без оформления официальных документов, отображали в документах кассового учета информацию о поступлении наличных денег от клиентов банка, без фактического поступления таких средств, вносили ложные сведения об остатках наличных денег в хранилище дирекции банка в акты ревизии, подавали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии банка в контролирующие органы.

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Специалисты Национального банка неоднократно пытались провести ревизию крупных остатков наличных денег, однако представители банка каждый раз не допускали их в хранилище.

Впоследствии правление НБУ приняло решение отнести банк к категории проблемных.

Поскольку финансовое состояние банка продолжало ухудшаться, а менеджмент и акционеры не принимали надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности, Нацбанк ввел временную администрацию в банке. Она провела ревизию Киевской региональной дирекции и установила нехватку наличных денег.

Так, в хранилище ценностей отсутствовали более 153 млн грн, почти 5,8 млн долларов и 42,5 тыс. евро. В эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.

Детективы провели более 25 допросов работников банка и проверок. Кроме того, нарушения в деятельности финансового учреждения подтверждены служебным расследованием и результатами экономической экспертизы.

Детективы БЭБ фигурантам дела объявлено подозрение в совершении уголовного преступления.

Кроме того, орган досудебного расследования наложил арест на имущество мажоритарного владельца акций ориентировочной стоимостью 40 млн грн. Также подозреваемым предъявлены гражданские иски на общую сумму около 400 млн грн.

Акционеры банка объявлены в розыск.

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