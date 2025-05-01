Что делать, если банк, в котором вы взяли кредит, стал неплатежеспособным — Finance.ua

Что делать, если банк, в котором вы взяли кредит, стал неплатежеспособным Сегодня 09:04 — Личные финансы

Что делать, если банк, в котором вы взяли кредит, стал неплатежеспособным



Банки — не всегда крепости. Даже крупные финансовые учреждения могут утратить платежеспособность и исчезнуть с рынка. Но что делать заемщику, если кредит остался, а банка уже нет? Нужно ли возвращать деньги, и кому именно? Разобраться в этих вопросах помогли специалисты Финкульта

Первое, что нужно знать: кредит никуда не исчезает.

Неплатежеспособность банка — это не конец истории для его должников. Даже если банк признан неплатежеспособным, это не значит, что ваш кредит автоматически аннулируется. Обязательства перед банком остаются в силе, и долг нужно погашать в соответствии с условиями договора.

Отнесение банка к категории неплатежеспособных, ввод процедуры временной администрации или ликвидации банка не прекращают действие кредитных договоров.

Как погашать кредит

Когда банк передается Фонду гарантирования вкладов, он проводит аудит активов, в том числе кредитных обязательств клиентов.

Подробную информацию об условиях погашения кредита вы можете узнать в любой рабочий день в банке, заемщиком которого вы являетесь, или же позвонив на бесплатную «Горячую линию» Фонда — 0 800 105 800.

Можно ли не платить по кредиту в неплатежеспособном банке

Неуплата по кредиту приведет к начислению штрафов и пени, а сам долг может быть продан другому финансовому учреждению или коллекторам. В таком случае условия могут измениться не в вашу пользу.

Заемщик обязан вернуть банку основную сумму долга и уплатить проценты в размерах и в сроки, установленные условиями кредитного договора.

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Можно ли досрочно погасить кредит в неплатежеспособном банке

Так, заемщики имеют право погасить свою задолженность перед ликвидируемым банком досрочно. Узнайте о возможности досрочного погашения в Фонде гарантирования вкладов или временной администрации банка.

Что делать, если ваш кредит был передан другой компании?

Если ваш долг передан другому банку или финансовой компании, новый кредитор обязан уведомить вас об изменении условий и новых реквизитах для погашения.

Важно внимательно проверять полученные сообщения, чтобы не стать жертвой мошенников.

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