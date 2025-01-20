В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков — Finance.ua

В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков Сегодня 16:15 — Казна и Политика

В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков

Фонд госимущества и Фонд гарантирования вкладов заключили меморандум об усовершенствовании оценки активов неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

«Команда Фонда госимущества и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили меморандум, который предусматривает совместную работу над развитием и совершенствованием оценочных процедур и оценки активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и находящихся в процессе ликвидации», — говорится в сообщении.

Подписанный документ предусматривает:

совместную работу команд фондов в сфере оценки активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и находящихся в процессе ликвидации в соответствии с их полномочиями и компетенцией;

доработка методики независимой оценки активов указанных банков;

определение методических основ для разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур для нужд ФГВФЛ.

Отмечается, что будет создана рабочая группа по решению вопросов определения методических основ для разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур. Кроме того, к процессу будут привлечены международные эксперты.

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