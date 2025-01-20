В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков — Finance.ua

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В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков

Казна и Политика
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В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков
В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков
Фонд госимущества и Фонд гарантирования вкладов заключили меморандум об усовершенствовании оценки активов неплатежеспособных банков.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
«Команда Фонда госимущества и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили меморандум, который предусматривает совместную работу над развитием и совершенствованием оценочных процедур и оценки активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и находящихся в процессе ликвидации», — говорится в сообщении.
Подписанный документ предусматривает:
  • совместную работу команд фондов в сфере оценки активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и находящихся в процессе ликвидации в соответствии с их полномочиями и компетенцией;
  • доработка методики независимой оценки активов указанных банков;
  • определение методических основ для разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур для нужд ФГВФЛ.
Отмечается, что будет создана рабочая группа по решению вопросов определения методических основ для разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур. Кроме того, к процессу будут привлечены международные эксперты.
По материалам:
Finance.ua
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