Будут судить застройщика, который обманул инвесторов более 40 новостроек в Киеве — Finance.ua
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Будут судить застройщика, который обманул инвесторов более 40 новостроек в Киеве

Криминал
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Будут судить застройщика, который обманул инвесторов более 40 новостроек в Киеве
Будут судить застройщика, который обманул инвесторов более 40 новостроек в Киеве
Полицейские завершили досудебное расследование по застройщику, который обманул инвесторов более 40 новостроек Киева.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Отмечено, что фигурант организовал строительство десятков жилых комплексов в столице без предусмотренных законом разрешительных документов и с нарушением строительных норм.
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Для реализации преступной деятельности он создал разветвленную сеть подконтрольных предприятий.
Вырученные от инвесторов средства использовались не по назначению, что привело к многомиллионному ущербу и отсутствию у владельцев квартир надлежащих правоустанавливающих документов.
По этим фактам следователи проводили досудебное расследование в ряде уголовных производств. В ходе следствия фигуранта дважды задерживали, избирали меру пресечения в виде заключения с альтернативой внесения залога.
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Полицейские объявили его в международный розыск, установили его местонахождение на территории Испании и в марте 2025 года при содействии иностранных партнеров экстрадировали в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Согласно санкциям инкриминируемых статей Уголовного кодекса Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366), фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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