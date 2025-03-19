В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева (фото) — Finance.ua
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В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева (фото)

Фондовый рынок
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В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева (фото)
В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева (фото)
Полицейские экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и скрылся за границу.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Обманутые инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться к коммунальным сетям. У жителей есть постоянные перебои с электричеством и водоснабжением. В некоторых многоэтажках вынуждены отапливать жилье дровами.
Следователи полиции расследовали десятки уголовных производств и дважды задерживали фигуранта.
В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева (фото)
В обоих случаях ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Эти залоги он уплатил и сбежал за границу.
Полицейские объявили его в международный розыск, приложили все возможные усилия и отыскали в Испании. Пока его экстрадировали в Украину, чтобы он наконец предстал перед судом и получил должное наказание за совершенные преступления.
Официально полиция пока не указывает имя застройщика.
По материалам:
Finance.ua
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