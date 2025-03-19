В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева (фото) — Finance.ua

В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева (фото) Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева (фото)

Полицейские экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и скрылся за границу.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Обманутые инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться к коммунальным сетям. У жителей есть постоянные перебои с электричеством и водоснабжением. В некоторых многоэтажках вынуждены отапливать жилье дровами.

Следователи полиции расследовали десятки уголовных производств и дважды задерживали фигуранта.

В обоих случаях ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Эти залоги он уплатил и сбежал за границу.

Полицейские объявили его в международный розыск, приложили все возможные усилия и отыскали в Испании. Пока его экстрадировали в Украину, чтобы он наконец предстал перед судом и получил должное наказание за совершенные преступления.

Официально полиция пока не указывает имя застройщика.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.