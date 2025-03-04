Схема на 110 миллионов: экс-главу банка «Аркада» и застройщика подозревают в растрате денег вкладчиков — Finance.ua

Схема на 110 миллионов: экс-главу банка «Аркада» и застройщика подозревают в растрате денег вкладчиков Сегодня 15:16 — Криминал

Вместо строительства столичного ЖК вложили 110 млн грн в обанкротившуюся фирму — полиция подозревает экс-главу банка «Аркада» и застройщика в растрате денег добросовестных вкладчиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Мошенническую схему задокументировали следователи полиции Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры.

Как все происходило

Следствием установлено, что в 2014 году между банком Аркада и строительной фирмой был заключен договор, согласно которому, общество должно было построить и ввести в эксплуатацию жилой комплекс в Дарницком районе столицы. Деньги на строительство, полученные от инвесторов, должны были направляться исключительно по назначению и находились в специальном фонде, контроль за которым осуществляло финучреждение.

В 2018 году бывший глава правления банка, находясь в сговоре с генподрядчиком, разработали мошенническую схему, по которой на средства инвесторов, а это более 110 млн грн, приобрели корпоративные права в подконтрольной им строительной фирме, якобы для «недопущения рисковых ситуаций в будущем».

На момент заключения сделки реальная стоимость этих прав составляла 1 грн, поскольку предприятие характеризовалось неудовлетворительными показателями и имело кредиторскую задолженность именно в размере полученных средств (более 110 млн грн) и за два месяца до этого инициировало процедуру банкротства.

В результате сделки жилой комплекс так и не был построен, оставив семьи инвесторов без жилья.

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Следователи полиции Киева сообщили фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, напомним, что экс-чиновнику АО «Аркада» ранее уже сообщалось о подозрении в совершении преступления по аналогичной схеме — тогда под видом покупки ценных бумаг со счетов вкладчиков вывели почти полмиллиарда гривен.

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