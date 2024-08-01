Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка «Аркада» — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка «Аркада» Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка «Аркада»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию АО АКБ «Аркада»: процесс занял менее 4 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что 29 июля 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении государственной регистрации АО АКБ «Аркада» как юридического лица.

Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк — ликвидирован.

При этом полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО АКБ «Аркада» прекращены.

Справка Finance.ua:

АКБ «Аркада» был основан в 1993 году. Президентом и владельцем 74,8% акций банка «Аркада» был Константин Паливода.



Национальный банк Украины признал банк «Аркада» неплатежеспособным в конце августа 2020 года.

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