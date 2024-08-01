Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка «Аркада» — Finance.ua
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Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка «Аркада»

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка «Аркада»
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка «Аркада»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию АО АКБ «Аркада»: процесс занял менее 4 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что 29 июля 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении государственной регистрации АО АКБ «Аркада» как юридического лица.
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Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк — ликвидирован.
При этом полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО АКБ «Аркада» прекращены.

Справка Finance.ua:

  • АКБ «Аркада» был основан в 1993 году. Президентом и владельцем 74,8% акций банка «Аркада» был Константин Паливода.
  • Национальный банк Украины признал банк «Аркада» неплатежеспособным в конце августа 2020 года.
По материалам:
Finance.ua
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