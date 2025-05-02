Акционеров неплатежеспособного банка подозревают в причинении 365 млн грн ущерба кредиторам — Finance.ua

Акционеров неплатежеспособного банка подозревают в причинении 365 млн грн ущерба кредиторам Сегодня 11:15 — Криминал

Акционеров неплатежеспособного банка подозревают в причинении 365 млн грн ущерба кредиторам

Бюро экономической безопасности уведомило о подозрении акционеров и начальника отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции в доведении до неплатежеспособности одного из украинских банков и нанесении кредиторам более 365 млн грн материального ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что участники схемы долгое время:

выдавали деньги физическим, юридическим лицам без оформления официальных документов;

отражали в документах кассового учета информацию о поступлении наличных денег от клиентов банка, без фактического поступления таких средств;

вносили ложные сведения об остатках наличных денег в хранилище КРД банка в акты ревизии;

подавали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии банка в контролирующие органы.

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Специалисты НБУ неоднократно пытались провести ревизию больших остатков наличных денег, однако представители банка каждый раз не допускали их в хранилище.

Впоследствии правление Национального банка Украины, руководствуясь статьей 75 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести банк к категории проблемных в связи с невыполнением решения об ограничении проведения отдельных видов операций.

Поскольку финансовое состояние банка продолжало ухудшаться, а менеджмент и акционеры не принимали надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности, Нацбанк ввел временную администрацию в банке. Она провела ревизию Киевской региональной дирекции и установила нехватку наличных денег. Так, в хранилище ценностей отсутствовало более 153 млн грн, почти 5,8 млн долларов и 42,5 тыс. евро. В эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели более 25 допросов работников банка и проверок. Кроме того, нарушения в деятельности финансового учреждения подтверждены служебным расследованием и результатами экономической экспертизы.

Детективы БЭБ сообщили фигурантам дела о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218−1 Уголовного кодекса Украины (доведение банка до неплатежеспособности, то есть умышленном, по корыстным мотивам, совершении связанным с банком лицом любых действий, повлекших отнесение банка к категории неплатежеспособных, что нанесло большой материальный ущерб кредитору, совершенном по предварительному сговору группой лиц).

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