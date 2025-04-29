БЭБ разоблачило преступную организацию, которая вместо дров для армии покупала недвижимость и раритетные авто — Finance.ua
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БЭБ разоблачило преступную организацию, которая вместо дров для армии покупала недвижимость и раритетные авто

Криминал
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БЭБ разоблачило преступную организацию, которая вместо дров для армии покупала недвижимость и раритетные авто
БЭБ разоблачило преступную организацию, которая вместо дров для армии покупала недвижимость и раритетные авто
Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении 8 лицам — участникам преступной организации за растрату более 90 млн грн бюджетных средств при закупке дров для нужд ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В состав преступной организации входили руководители квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ), начальники топливной группы, уполномоченные лица по проведению государственных закупок КЭУ, бывшие руководители КЭУ и физические лица-предприниматели.
Правоохранители разоблачили упомянутых лиц в злоупотреблении служебным положением и завладении государственными средствами в особо крупных размерах.
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По данным следствия, фигуранты по предварительным договоренностям в рамках прямых договоров закупали дрова для нужд подразделений ВСУ в Харьковской и Луганской областях по значительно завышенным ценам.
При этом некоторые подрядчики покупали топливную древесину у других субъектов хозяйствования по более низким ценам, а затем перепродавали ее КЭУ.
По такой схеме присвоили около 90 млн грн государственных средств. Размер нанесенного бюджету ущерба подтвержден результатами судебных товароведческих и экономических экспертиз.
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За часть незаконно полученных средств подозреваемые приобрели движимое и недвижимое имущество. Речь идет о более чем 40 млн грн, которые потратили на покупку 13 автомобилей, 18 квартир в Киеве, Львове, Харькове и Ивано-Франковске, 42 паркоместа в Киеве, Львове и Харькове, нежилые здания — более 300 квадратных метров в Харькове, земельный участок площадью 1,5 га в Харькове и 2 «ГАЗ-3102».
На основании собранных доказательств подозрения объявили восьми участникам преступной организации, по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
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Подозреваемым может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложены аресты на их активы ориентировочной стоимостью более 36 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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