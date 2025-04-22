ГБР уличило должностное лицо в/ч в незаконном оформлении боевых выплат почти на 5 млн грн — Finance.ua

ГБР уличило должностное лицо в/ч в незаконном оформлении боевых выплат почти на 5 млн грн Сегодня 19:12 — Криминал

ГБР уличило должностное лицо в/ч в незаконном оформлении боевых выплат почти на 5 млн грн

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) уведомили о подозрении заместителя командира одной из воинских частей, дислоцированной в Винницкой области, который безосновательно оформил боевые выплаты военнослужащим в тылу.

«В период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий. Несмотря на это, служащий части выдал ложные справки о якобы непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях», — говорится в сообщении.

На основании этих документов им было незаконно начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 4,8 млн грн.

Заместитель командира уведомлен о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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