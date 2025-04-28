В одном из банков раскрыли схему, в которой были задействованы две тысячи компаний и физлиц — НБУ — Finance.ua
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В одном из банков раскрыли схему, в которой были задействованы две тысячи компаний и физлиц — НБУ

Криминал
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В одном из банков обнаружили схему уклонения от налогообложения, в которой, согласно служебному расследованию, были задействованы более 2000 юридических и физических лиц.
Об этом в интервью NV Бизнес заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник.
«В одном банке была обнаружена схема, в которой, согласно служебному расследованию, были задействованы более 2000 юридических и физических лиц. Через их счета за год прошли десятки миллиардов гривен, которые могли использоваться для оптимизации налоговой базы. Если предположить, что компании должны платить корпоративный налог, военный сбор и налог на дивиденды, а фактически уплатили всего 3−5%, бюджет недополучил миллиарды гривен», — отметил Олейник.
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Он также подчеркнул, что НБУ проактивно ведет надзор за банками, анализируя фиктивные экспортно-импортные операции и принимает активные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.
Говоря о том, как действует НБУ, Олейник отметил: «Если схема проникает в банковскую систему, изучаются ее причины: это может быть ошибка отдельных работников или системная проблема. В таких случаях НБУ выдает новые постановления или дает банкам рекомендации по противодействию. К примеру, после выявления схем с фиктивными предоплатами за топливо банкам рекомендовали не обслуживать компании, которые по предварительным контрактам не выполнили более 50% поставок».
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Он также отмечает, что аналогичные действия предпринимаются в отношении схем уклонения от НДС («скруток»).
«НБУ постоянно общается с банками: ежемесячно проводит встречи с топ-30 банками, а также отдельные совещания с подразделениями финансового мониторинга и ассоциациями банков, объясняя, на какие подозрительные операции следует обращать повышенное внимание», — отметил замглавы НБУ.
По его словам, благодаря этим мерам удалось стабилизировать тенденцию роста задолженности по невозврату валютной выручки и поставки товара по импортным операциям. До войны объем таких операций рос на миллиарды долларов. С начала войны эта сумма составила от 8 до 10 млрд долларов.
«Оценить бюджетные потери из-за неуплаченных налогов сложно», — отметил Олейник.
По материалам:
НВ
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