НАБУ сообщило о подозрении действующему вице-премьеру по делу о масштабной коррупции (видео) — Finance.ua

НАБУ сообщило о подозрении действующему вице-премьеру по делу о масштабной коррупции (видео) Сегодня 10:34 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили действующему вице-премьер-министру Украины, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По данным НАБУ, должностное лицо стало шестым фигурантом дела о масштабной коррупционной схеме в строительной отрасли с участием высокопоставленных должностных лиц. Другим участникам схемы о подозрении сообщили ранее в этом месяце. В отношении них суд избрал меры пресечения: трем — в виде заключения с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум — в виде залога.

Следствие установило, что один из столичных застройщиков разработал схему для получения земельного участка в Киеве под строительство жилищного комплекса. Для реализации замысла застройщик обратился к главе Минрегиона, который вместе с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия организовал передачу участка этому ГП.

В дальнейшем госпредприятие заключило с определенной компанией инвестиционные договоры, по которым застройщик должен был передать государству часть квартир, пропорциональную стоимости участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

На участок был наложен арест.

Инфографика: НАБУ

Следствие также заявляет, что при содействии реализации схемы министр и определенные им лица получили скидку на квартиры в возведенных жилых комплексах. Стоимость квадратного метра по этой скидке составляла от 1 до 8 тыс. грн, тогда как рыночная примерно 30 тыс. грн. Таким образом, суммарная выгода, по оценкам следователей, составила более 14,5 млн грн.

На большинство из таких квартир тоже наложен арест. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Ранее о подозрении сообщили 5 лицам, среди которых:

бывший государственный секретарь Минрегиона;

бывший советник Министра;

бывший директор госпредприятия;

застройщик и его доверенное лицо (организаторы схемы).

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