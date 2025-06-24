НАБУ сообщило о подозрении действующему вице-премьеру по делу о масштабной коррупции (видео) — Finance.ua
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НАБУ сообщило о подозрении действующему вице-премьеру по делу о масштабной коррупции (видео)

Криминал
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили действующему вице-премьер-министру Украины, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
По данным НАБУ, должностное лицо стало шестым фигурантом дела о масштабной коррупционной схеме в строительной отрасли с участием высокопоставленных должностных лиц. Другим участникам схемы о подозрении сообщили ранее в этом месяце. В отношении них суд избрал меры пресечения: трем — в виде заключения с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум — в виде залога.
Следствие установило, что один из столичных застройщиков разработал схему для получения земельного участка в Киеве под строительство жилищного комплекса. Для реализации замысла застройщик обратился к главе Минрегиона, который вместе с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия организовал передачу участка этому ГП.
В дальнейшем госпредприятие заключило с определенной компанией инвестиционные договоры, по которым застройщик должен был передать государству часть квартир, пропорциональную стоимости участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
На участок был наложен арест.
Инфографика: НАБУ
Инфографика: НАБУ
Следствие также заявляет, что при содействии реализации схемы министр и определенные им лица получили скидку на квартиры в возведенных жилых комплексах. Стоимость квадратного метра по этой скидке составляла от 1 до 8 тыс. грн, тогда как рыночная примерно 30 тыс. грн. Таким образом, суммарная выгода, по оценкам следователей, составила более 14,5 млн грн.
На большинство из таких квартир тоже наложен арест. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.
Ранее о подозрении сообщили 5 лицам, среди которых:
  • бывший государственный секретарь Минрегиона;
  • бывший советник Министра;
  • бывший директор госпредприятия;
  • застройщик и его доверенное лицо (организаторы схемы).
По материалам:
Finance.ua
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