Збитки у понад ₴1 мільярд: колишніх топпосадовців Мінрегіону викрили на «будівельній схемі» — Finance.ua

Збитки у понад ₴1 мільярд: колишніх топпосадовців Мінрегіону викрили на «будівельній схемі»
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Йдеться про незаконне отримання земельної ділянки у столиці, через що держава могла недоотримати нерухомості більш ніж на 1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Серед підозрюваних:
- колишній держсекретар Мінрегіону, нині — член правління НАК «Нафтогаз»;
- ексрадник міністра;
- колишня директорка державного підприємства;
- забудовник, якого називають організатором схеми;
- представник будівельної компанії.
Їм інкримінують зловживання службовим становищем, одержання та надання неправомірної вигоди.
За даними слідства, забудовник звернувся до посадовців Мінрегіону, щоб отримати ділянку у Києві під забудову. У міністерстві створили умови для передачі цієї землі одному з держпідприємств, яке в свою чергу уклало договори з «потрібною» компанією забудовника.
За умовами договору, компанія мала передати державі частину квартир у новобудові пропорційно до вартості землі. Але вартість ділянки та наявних на ній будівель штучно знизили майже вп’ятеро. Через це держава недоотримала б житла більш ніж на 1 млрд грн.
Як зазначає слідство, за сприяння у реалізації схеми забудовник «віддячив» посадовцям знижками на житло у своїх житлових комплексах. Ціна за квадратний метр становила від 1 до 8 тис. грн при ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загалом, за оцінкою слідства, розмір неправомірної вигоди сягнув 16,8 млн грн.
На більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.
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