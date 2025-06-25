Нацполиция разоблачила схему вывода из-под санкций российских предпринимателей, занимавшихся добычей полезных ископаемых в Украине — Finance.ua

Нацполиция разоблачила схему вывода из-под санкций российских предпринимателей, занимавшихся добычей полезных ископаемых в Украине Сегодня 18:15 — Криминал

Нацполиция разоблачила схему вывода из-под санкций российских предпринимателей, занимавшихся добычей полезных ископаемых в Украине, Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция выявила схему, по которой российские предприниматели избегали санкций и сохраняли контроль над предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых в Украине.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Когда началась полномасштабная война, один из российских предпринимателей передал корпоративные права на свой бизнес доверенному лицу с иностранным паспортом. Предприятия работали в Киевской и Житомирской областях. Формально владельцу удалось избежать действия санкций, но контроль над бизнесом ему остался.

После введения санкций СНБО и отмены спецразрешений на использование недр активы неоднократно перепродавали через компании-прокладки. В конце концов, владельцем стал украинский бизнесмен, фактически представлявший интересы подсанкционного лица.

В сентябре 2023 года стороны подписали меморандум о передаче доли корпоративных прав. Это выглядело как партнерство, но, по данным следствия, речь шла о сохранении контроля со стороны россии.

Фото: npu.gov.ua

Схема имела четкую структуру, в которую входили директора предприятий, юристы, бухгалтеры. Они создавали прокладочные компании, оформляли документы, контролировали финансовые операции.

Коммуникация участников проходила через специальные средства связи, которые не фиксировались мобильными операторами. Большинство ключевых решений принималось в киевском офисе украинского бизнесмена.

В течение восьми месяцев правоохранители собирали доказательства. В рамках уголовного производства арестовано более 130 единиц спецтехники, объекты недвижимости, земельные участки, а также специальные разрешения на недр. Активы были переданы в управление АРМА.

21 июня полиция сообщила о подозрении 19 фигурантам дела. В их числе украинский и российский бизнесмены, руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы. Украинский бизнесмен был задержан. Относительно других подозреваемых решается вопрос о мерах пресечения.

Правоохранители квалифицировали действия участников дела по следующим статьям:

ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере);

ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия).

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