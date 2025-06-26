На скамье подсудимых оказались топ-чиновники «Киевзеленстроя» за получение миллионных откатов — Finance.ua

На скамье подсудимых оказались топ-чиновники «Киевзеленстроя» за получение миллионных откатов Сегодня 17:23 — Криминал

В Нацполиции напомнили о масштабной коррупционной схеме в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) во главе с его руководителями, которую разоблачили оперативники управления стратегических расследований в г. Киеве Нацполиции совместно ГБР и Киевской городской прокуратурой в марте этого года.

Тогда задержали генерального директора, его первого заместителя и заместителя начальника управления капитальных вложений, а во время обысков у фигурантов изъяли более 4 млн грн, из которых 3,2 млн грн — сумма «отката».

Организовали схему генеральный директор и его первый заместитель. Они выбирали сообщников, лоббировали интересы некоторых коммерческих структур во время процедуры публичных закупок, получали и распределяли коррупционные средства. Среди своих подчиненных чиновники подобрали сообщников, которые были готовы нарушать закон и хорошо коммуницировали с представителями бизнеса. Эти сотрудники выполняли функцию так называемых менеджеров: встречались с предпринимателями, вели с ними переговоры, получали и аккумулировали откаты, по указанию организаторов распределяли их между членами преступной организации.

Еще один участник — заместитель начальника управления капитальных вложений — отвечал за подписание официальных документов. За подписание актов без проверки качества и объемов выполненных работ, а также несоздание искусственных препятствий для их дальнейшего участия в тендерах подрядные организации платили 15% отката от общей суммы перечисленных средств.

Тех, кто отказывался «играть по правилам», просто не допускали к публичным закупкам. В течение февраля этого года правоохранители задокументировали 15 фактов преступной деятельности фигурантов: пять — получение от подрядчиков взяток более чем на 3 млн грн, десять — требование о выплате определенных процентов.

Общая сумма, которую члены преступной организации планировали получить по договорам 2024 года, достигала 25 млн грн.

В настоящее время обвинительный акт в отношении топ-чиновников КО «Киевзеленстрой» направлен в суд. Им инкриминируют: — ч. 2 и 3 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), — ч. 3 и 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также В центре Киева обнаружили казино в помещении Дома профсоюзов

В ходе досудебного расследования были наложены аресты на активы фигурантов на общую сумму почти 11 млн грн.

Кроме того, с целью обеспечения специальной конфискации в АРМА передано почти 3,2 млн грн, полученных в качестве «отката». Максимальное наказание, которое может угрожать обвиняемым, — до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.