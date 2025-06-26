На скамье подсудимых оказались топ-чиновники «Киевзеленстроя» за получение миллионных откатов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На скамье подсудимых оказались топ-чиновники «Киевзеленстроя» за получение миллионных откатов

Криминал
49
В Нацполиции напомнили о масштабной коррупционной схеме в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) во главе с его руководителями, которую разоблачили оперативники управления стратегических расследований в г. Киеве Нацполиции совместно ГБР и Киевской городской прокуратурой в марте этого года.
Читайте также
Тогда задержали генерального директора, его первого заместителя и заместителя начальника управления капитальных вложений, а во время обысков у фигурантов изъяли более 4 млн грн, из которых 3,2 млн грн — сумма «отката».
Организовали схему генеральный директор и его первый заместитель. Они выбирали сообщников, лоббировали интересы некоторых коммерческих структур во время процедуры публичных закупок, получали и распределяли коррупционные средства. Среди своих подчиненных чиновники подобрали сообщников, которые были готовы нарушать закон и хорошо коммуницировали с представителями бизнеса. Эти сотрудники выполняли функцию так называемых менеджеров: встречались с предпринимателями, вели с ними переговоры, получали и аккумулировали откаты, по указанию организаторов распределяли их между членами преступной организации.
Читайте также
Еще один участник — заместитель начальника управления капитальных вложений — отвечал за подписание официальных документов. За подписание актов без проверки качества и объемов выполненных работ, а также несоздание искусственных препятствий для их дальнейшего участия в тендерах подрядные организации платили 15% отката от общей суммы перечисленных средств.
Тех, кто отказывался «играть по правилам», просто не допускали к публичным закупкам. В течение февраля этого года правоохранители задокументировали 15 фактов преступной деятельности фигурантов: пять — получение от подрядчиков взяток более чем на 3 млн грн, десять — требование о выплате определенных процентов.
Общая сумма, которую члены преступной организации планировали получить по договорам 2024 года, достигала 25 млн грн.
В настоящее время обвинительный акт в отношении топ-чиновников КО «Киевзеленстрой» направлен в суд. Им инкриминируют: — ч. 2 и 3 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), — ч. 3 и 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также
В ходе досудебного расследования были наложены аресты на активы фигурантов на общую сумму почти 11 млн грн.
Кроме того, с целью обеспечения специальной конфискации в АРМА передано почти 3,2 млн грн, полученных в качестве «отката». Максимальное наказание, которое может угрожать обвиняемым, — до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems