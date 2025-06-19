В центре Киева обнаружили казино в помещении Дома профсоюзов — Finance.ua

В центре Киева обнаружили казино в помещении Дома профсоюзов Сегодня 18:40 — Криминал

В центре Киева обнаружили казино в помещении Дома профсоюзов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило игорное заведение в помещениях Дома профсоюзов в центре Киева. В связи с этим агентство обратилось в правоохранительные органы.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

В сообщении отмечается, что обнаруженное помещение функционировало как казино в арендованной части здания.

«Подобной деятельности в историческом здании не должно быть места, — подчеркнула Дума. — Разумеется, когда такие бизнесы на крови приносят более 20 тыс. долл. в месяц, — кому-то и это становится поводом сопротивления законной работе управляющего и АРМА».

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Дума подчеркнула, что АРМА открыта для диалога в рамках закона и регулярно коммуницирует, в том числе с крупными профсоюзами и их представителями.

«На встречах с представителями ФПУ мы получаем шокирующую информацию. О сдаче в аренду за бесценок помещений для депутатов миллионеров и бизнесменов миллиардеров… за 1 гривну», — проинформировала она и добавила, что уже направила соответствующие обращения в компетентные органы для проверки законности деятельности, осуществляемой в здании.

Также в агентстве заявляют, что все активы, отчужденные с нарушениями, должны быть возвращены в государственную собственность.

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