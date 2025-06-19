В центре Киева обнаружили казино в помещении Дома профсоюзов — Finance.ua
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В центре Киева обнаружили казино в помещении Дома профсоюзов

Криминал
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В центре Киева обнаружили казино в помещении Дома профсоюзов
В центре Киева обнаружили казино в помещении Дома профсоюзов
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило игорное заведение в помещениях Дома профсоюзов в центре Киева. В связи с этим агентство обратилось в правоохранительные органы.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
В сообщении отмечается, что обнаруженное помещение функционировало как казино в арендованной части здания.
«Подобной деятельности в историческом здании не должно быть места, — подчеркнула Дума. — Разумеется, когда такие бизнесы на крови приносят более 20 тыс. долл. в месяц, — кому-то и это становится поводом сопротивления законной работе управляющего и АРМА».
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Дума подчеркнула, что АРМА открыта для диалога в рамках закона и регулярно коммуницирует, в том числе с крупными профсоюзами и их представителями.
«На встречах с представителями ФПУ мы получаем шокирующую информацию. О сдаче в аренду за бесценок помещений для депутатов миллионеров и бизнесменов миллиардеров… за 1 гривну», — проинформировала она и добавила, что уже направила соответствующие обращения в компетентные органы для проверки законности деятельности, осуществляемой в здании.
Также в агентстве заявляют, что все активы, отчужденные с нарушениями, должны быть возвращены в государственную собственность.
По материалам:
Finance.ua
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