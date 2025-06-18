Рада приняла законопроект о реформе АРМА, что является требованием ЕС — Finance.ua

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Рада приняла законопроект о реформе АРМА, что является требованием ЕС

Казна и Политика
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Рада приняла законопроект о реформе АРМА, что является требованием ЕС
Рада приняла законопроект о реформе АРМА, что является требованием ЕС
В среду, 18 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 12374-д, обновляющий правила работы Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА). За документ проголосовали 253 народных депутата.
Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
Закон вводит новые требования к кандидатам на должность главы АРМА. Отбор руководителя агентства будет проводиться с участием международных экспертов.
Также обновляется порядок управления арестованными активами, он должен стать более прозрачным и контролируемым.
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По словам Железняка, принятие этого закона является одним из условий для получения Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от Евросоюза.
Как сообщила Судебно-юридическая газета, законопроектом вводится новая статья 13−1. Эта статья закрепляет, что зарплаты в АРМА должны «стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников».
Зарплата главы и работников АРМА должна состоять из:
  • должностного оклада;
  • надбавки за выслугу лет;
  • надбавки за ранг;
  • премии;
  • других надбавок и доплат, установленных законодательством о государственной службе.
Согласно новому закону, оклад советника и помощника главы АРМА должен составлять 23 прожиточных минимума, то есть около 70 тысяч грн.
В настоящее время закон об АРМА устанавливает, что оклад помощника и советника составляет 7 минимальных зарплат, то есть около 56 тысяч грн. При этом действие соответствующей статьи закона об АРМА в настоящее время остановлено законом о бюджете.
Принятым законом устанавливаются новые должностные оклады работников АРМА в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц:
  • глава АРМА — 44 (т.е. от 133 тысяч грн, если учитывать ПМ на 2025 год);
  • заместители главы АРМА — 43;
  • директор департамента, начальник самостоятельного управления центрального аппарата — 36;
  • заместитель директора департамента, заместитель начальника самостоятельного управления центрального аппарата — 34;
  • руководитель территориального управления — 34;
  • начальник самостоятельного отдела, заведующий самостоятельного сектора центрального аппарата — 31;
  • заместитель начальника самостоятельного отдела центрального аппарата — 28;
  • начальник отдела, заведующий сектором в составе структурного подразделения центрального аппарата, заместитель руководителя теруправления — 28;
  • заместитель начальника отдела в составе структурного подразделения центрального аппарата, начальник самостоятельного отдела теруправления — 25;
  • заместитель начальника самостоятельного отдела, заведующий самостоятельного сектора теруправления — 24;
  • главный специалист центрального аппарата АРМА — 23;
  • главный специалист теруправления — 19;
  • помощник главы АРМА — 23 (т.е. около 70 тысяч грн);
  • советник главы АРМА — 23.
Закрепляется, что должностной оклад устанавливается этим и не может определяться другими нормативно-правовыми актами.
Надбавка за выслугу лет, надбавка за ранг, премии и другие надбавки, доплаты и компенсации выплачиваются главе АРМА, его заместителям и другим госслужащим в соответствии с Законом «О государственной службе» с учетом положений закона об АРМА. Компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне, выплачивается в размере, определенном правительством.
Вместе с тем закон предусматривает, что новые размеры должностных окладов главы АРМА и его заместителей применяются после назначения главы АРМА по новой процедуре. То есть при участии международных экспертов.
До такого назначения по новому порядку размеры должностных окладов главы и заместителей устанавливаются на уровне должностных окладов по соответствующим должностям в центральном органе исполнительной власти со специальным статусом, в котором проведена классификация должностей государственной службы.
Напомним, что АРМА — это государственное агентство, которое занимается поиском, арестом и управлением имуществом, полученным преступным путем. Его создали в 2018 году. Под контроль АРМА подпадают активы стоимостью от 200 минимальных зарплат. Агентство ведет публичный реестр такого имущества и продает его через торги. По состоянию на июнь 2025 года агентство возглавляет Елена Дума.
Рада также приняла законопроект, изменяющий подход к ответственности за нарушения в сфере декларирования доходов и незаконного обогащения. «Эта инициатива „повышает доверие граждан к антикоррупционной политике государства“. Однако содержание законопроекта свидетельствует об обратном», — отмечали ранее в Центре противодействия коррупции.
По материалам:
Finance.ua
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