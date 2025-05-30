Комитет Рады поддержал проект закона об АРМА, который ставит под угрозу отношения с ЕС — Finance.ua

Комитет Рады поддержал проект закона об АРМА, который ставит под угрозу отношения с ЕС Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Комитет Рады поддержал проект закона об АРМА, который ставит под угрозу отношения с ЕС

Комитет по антикоррупционной политике рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект об АРМА, который получил резкую критику от антикоррупционных органов как такой, что угрожает антикоррупционной реформе и несет угрозу для выполнения Украиной обязательств перед ЕС.

Як пише «ТСН», проект закона был поддержан 28 мая 2025 года в режиме видеоконференции на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики под председательством главы Комитета Анастасии Радиной.

Она же и соавтор этого проекта № 12374-д.

Утвержденный комитетом законопроект — альтернативный правительственному проекту закона и ранее был резко раскритикован представителями Офиса генерального прокурора, САП, НАПК и Антимонопольным комитетом.

Проект закона, по утверждению представителей антикоррупционных органов, содержит массу рисков и угрожает исполнению обязательств Украины перед Европейским Союзом.

Обозреватель По материалам:

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