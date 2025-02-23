Криптомошенники получили почти $10 млрд в 2024 году: самые популярные схемы злоумышленников — Finance.ua

Криптомошенники получили почти $10 млрд в 2024 году: самые популярные схемы злоумышленников Сегодня 15:18 — Криптовалюта

Криптомошенники получили почти $10 млрд в 2024 году: самые популярные схемы злоумышленников

В 2024 году криптомошенники получили по крайней мере и $9,9 миллиарда через ончейн-транзакции, однако реальная сумма, вероятно, будет выше, поскольку будут выявляться дополнительные незаконные адреса, связанные с мошенничеством.

Об этом сообщила аналитическая компания Chainalysis.

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Как прогнозирует Chainalysis, после обнаружения дополнительных адресов криптомошенников общая сумма, которую они получили в 2024 году через ончейн-транзакции (которые происходят непосредственно в блокчейне), может превысить $12 миллиардов.

Самые популярные схемы мошенников

Наиболее популярной схемой является высокодоходное инвестиционное мошенничество (High Yield Investment Scams, HYIS), основанное на финансовой пирамиде.

Эта схема обещает неоправданно высокую отдачу от инвестиций, выплачивая деньги предыдущим инвесторам за денежные средства, вложенные новыми участниками. Она отвечает за 50,2% всех средств, полученных мошенниками.

Несмотря на то, что HYIS остается самой популярной схемой, ее доля в криптомошенничестве уменьшилась на 36,6% по сравнению с 2023 годом.

В то же время схема «убой свиней» (pig butchering), также известная как романтическое мошенничество, выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом — до 33,2%.

Название «убой свиней» происходит от того, что криптомошенники «откармливают» своих жертв. Они сначала создают долгосрочные отношения, часто романтического характера, с пострадавшими, а затем подталкивают их к инвестициям или вложению криптовалюты в подставные компании.

Роль ИИ в криптомошенничестве

Chainalysis также отмечает, что криптомошенники активно используют генеративный искусственный интеллект для своих схем.

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В частности, эта технология помогает создавать реалистичные поддельные идентификации, что позволяет мошенникам выдавать себя настоящих пользователей и обходить процедуры проверки личности.

По данным компании Alterya, в 85% мошенничеств используются аккаунты, которые успешно обходят традиционную проверку личности.

«Кроме того, генеративный ИИ позволяет создавать реалистичный фейковый контент, включая вебсайты и листинги, для поддержки инвестиционных афер, мошенничества с покупками и т. д. , делая эти атаки более убедительными и сложными в обнаружении», — рассказал Элад Фукс, руководитель отдела мошеннических продуктов в Chaina.

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Напомним, количество мошеннических атак с использованием вредоносного программного обеспечения, направленных на криптоинвесторов в Telegram, выросло на 2000% в период с ноября 2024 года по январь 2025 года.

Злоумышленники проникают в легитимные криптосообщества в Telegram, маскируясь под авторитетных участников и присылая с виду безопасные приглашения. Цель — обмануть пользователей через фальшивые процессы верификации.

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