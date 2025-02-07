Требуют деньги за посылки: родных военнопленных предупредили о мошенниках — Finance.ua

Требуют деньги за посылки: родных военнопленных предупредили о мошенниках Сегодня 15:36

Требуют деньги за посылки: родных военнопленных предупредили о мошенниках

В Украине действуют мошенники, которые вымогают деньги с родных военнопленных. Они представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Призываю членов семей военнопленных и пропавших без вести защитников Украины быть бдительными, ведь прослеживается активация мошенников, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий или благотворительных организаций», — написал Лубинец.

По его словам, в ходе разговора злоумышленники заявляют, что якобы могут отправить посылки военнопленным от их родственников, но для этого необходимо произвести оплату.

Однако Лубинец отметил, что никакой оплаты при осуществлении передачи писем или посылок не может быть. Ведь такая гуманитарная инициатива реализуется через МККК, государственные институты и официальные волонтерские организации. А вся поддержка от государства для семей защитников и защитниц — абсолютно бесплатна.

Следует отметить, если вам звонили по телефону неизвестные лица и требовали оплатить «доставку посылки» военнопленному, немедленно обращайтесь в:

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ — 0 800 50 14 82;

Координационный штаб — 0 800 300 529;

Киберполицию — 0 800 50 51 70.

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