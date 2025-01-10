Дел о мошенничестве стало меньше на 21% за год — Finance.ua

Дел о мошенничестве стало меньше на 21% за год Сегодня 11:44

Дел о мошенничестве стало меньше на 21% за год

Почти 65 тысяч уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто в 2024 году, по данным ГПУ.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.

64 978 дел в отношении мошенничества было открыто за весь прошлый год. Это на 21% меньше, чем в 2023 году. Тогда было открыто рекордное количество таких дел — 82 609.

В течение прошлого года количество дел о мошенничестве уменьшилось в 2,4 раза. Если в первом квартале, в среднем, открывали около 8 тысяч таких производств в месяц, то в последнем — всего 3,3 тысячи.

Раскрывать подобные дела стали лучше: 15 607 дел дошло до суда в прошлом году. Это 24% от общего количества открытых дел в прошлом году. Для сравнения, в 2022 и 2023 годах этот показатель составил всего 18%.

Справка Finance.ua:

В начале 2024 года количество новых уголовных дел за мошенничество оставалось высоким: в среднем, более 8 тысяч в месяц. Однако уже с мая новых производств стало меньше в 1,4 раза. В августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел за мошенничество — только 2980 производств. Это почти втрое меньше, чем в начале 2024 года.

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