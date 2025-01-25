Мошенники создают фейковые сайты для оформления «єПідтримки» — Finance.ua
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Мошенники создают фейковые сайты для оформления «єПідтримки»

Личные финансы
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Мошенники создают фейковые сайты для оформления «єПідтримки»
Мошенники создают фейковые сайты для оформления «єПідтримки»
В Министерстве внутренних дел предупредили о мошеннической схеме с фейковыми сайтами и аккаунтами для оформления «єПідтримки».
Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Как действуют злоумышленники

Злоумышленники создают фейковые сайты и аккаунты, где предлагают якобы государственные выплаты.
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Они просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, после чего используют эту информацию для списания средств.

Как защитить себя

Чтобы защитить себя от мошенников, в МВД призывают не вводить на подозрительных сайтах данные карты, PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, одноразовые пароли или коды из SMS.
Также следует проверять информацию только на официальных ресурсах.
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Кроме того, в ведомстве напомнили, что банки и государственные учреждения никогда не просят данные банковских карт через соцсети или сторонние сайты.
Напомним, в начале 2024 года количество новых уголовных дел за мошенничество оставалось высоким: в среднем более 8 тысяч в месяц. Однако уже с мая новых производств стало меньше в 1,4 раза.
В августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел за мошенничество — только 2980 производств. Это почти втрое меньше, чем в начале 2024 года.

Мошенничество во время войны: схемы, которые действуют сейчас

По материалам:
Finance.ua
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