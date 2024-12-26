Мошенники используют ИИ-клоны для выманивания средств: как защититься — Finance.ua
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Мошенники используют ИИ-клоны для выманивания средств: как защититься

Личные финансы
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Мошенники используют ИИ-клоны для выманивания средств: как защититься
Мошенники используют ИИ-клоны для выманивания средств: как защититься, Фото: freepik
Злоумышленники начали активно использовать генеративный искусственный интеллект для мошенничества, создавая поддельные профили и имитируя голоса и лица знакомых или публичных лиц.
О том, как действуют злоумышленники и как не стать жертвой ИИ-клонов, рассказали в Федеральном бюро расследований США.
С помощью ИИ преступники могут убедительно воспроизводить тексты, фото и видео, чтобы выманить деньги у своих жертв.

Как действуют мошенники

Сообщается, что с помощью ИИ преступники пишут текст, чтобы он казался читателю правдоподобным.
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Злоумышленники могут создавать целые поддельные профили в соцсетях, чтобы убеждать людей переводить им средства, а также внедрять чат-боты на базе ИИ в мошеннические вебсайты, чтобы побуждать жертв переходить по вредоносным ссылкам.

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Для создания правдоподобных фотографий для профилей в социальных сетях, документов, удостоверяющих личность, и других изображений в поддержку своих мошеннических схем преступники используют изображения, созданные с помощью ИИ.
Более того, злоумышленники могут использовать сгенерированные ИИ голоса и видео, чтобы выдавать себя за известных публичных личностей или знакомых своих жертв с целью получения денег.
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Для видеочата преступники могут генерировать видеоролики в режиме реального времени, имитируя реальное общение.

Как распознать злоумышленников

ФБР советует быть внимательными и обращать внимание на мелкие детали, которые могут выдавать фальшивый контент
  • обращать внимание на едва заметные недостатки на фото и видео, такие как искривленные руки или ноги, нереалистичные зубы или глаза, нечеткие или неправильные лица, аксессуары, водяные знаки, задержка, голос и нереалистичные движения;
  • по возможности ограничить доступность в интернете к своим фото, видео и голосовым сообщениям, например, сделав аккаунты в соцсетях доступными только для знакомых;
  • проверять личность звонящих людей, повесив трубку, выяснив контактные данные банка или организации и позвонив по указанному номеру телефона;
  • никогда не делиться конфиденциальной информацией с людьми, знакомыми только в интернете или по телефону;
  • не отправлять деньги, подарочные карты, криптовалюту или другие активы незнакомым людям или знакомым только в интернете или по телефону;
  • придумать вместе с членами семьи секретное слово или фразу, чтобы при необходимости подтвердить личности друг друга.
По материалам:
Фокус
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