День финансов: кредит от США на $20 млрд, обмен поврежденных купюр, мошенническая схема с «тысячей Зеленского» — Finance.ua

День финансов: кредит от США на $20 млрд, обмен поврежденных купюр, мошенническая схема с «тысячей Зеленского» Сегодня 17:45

Среда, 11 декабря. Гороховский рассказал, к чему приведет повышение налогов, а Марченко — сколько Украина сможет воевать без помощи США.

Обмен поврежденных купюр. Все банки Украины обязаны без каких-либо ограничений принимать изношенные банкноты и монеты для обмена на пригодные. На практике нередка ситуация, когда банки или небанковские учреждения отказываются принимать от клиентов деньги. Если с гривнами это скорее исключение, то с иностранной валютой можно говорить о правиле. В новой статье расскажем, как поступить с определенными видами купюр, к кому в таком случае обращаться и что делать, если вам отказали в обмене таких денег:

Ограничение карточных переводов. Вчера мы Вчера мы писали , что украинские банки подписали меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Национальный банк обнародовал детали меморандума. Согласно документу, клиенты смогут обращаться в банки с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

К чему приведет повышение налогов. По По мнению соучредителя monobank Олега Гороховского, украинский бизнес из-за повышения налогов еще больше уйдет в тень. По его словам, большая ошибка считать, что если государство повысит налоги, то оно соберет больше.

Нардеп Даниил Гетманцев со своей стороны сообщил , что в Украине после окончания войны против россии не станут отменять военный сбор, который сейчас повысили до 5%. Однако когда война закончится и отменят военное положение, повышение тоже будет отменено и он снова вернется к значению в 1,5%.

Кредит США. Министерство финансов США Министерство финансов США объявило о предоставлении Украине 20 миллиардов долларов кредита в рамках инициативы G7. Денежные средства будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Также Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг по техническому обслуживанию и поддержке истребителей F-16 на общую сумму $266,4 млн.

Кроме того, Канада предоставит Украине военную помощь в 587 млн ​​долларов.

Украина без помощи США. Министр финансов Сергей Марченко Министр финансов Сергей Марченко заявил , что у Украины достаточно средств и оружия, чтобы воевать против россии еще по крайней мере в течение первой половины 2025 года. По его словам, сейчас Украина получает нужное оружие из США, а в 2025 году выделит из бюджета достаточное количество средств на закупку боеприпасов и необходимой военной техники.

В то же время Министерство финансов уверяет , что бюджета на оборону хватит на весь 2025 год. «Государственный бюджет Украины на 2025 год сформирован так, чтобы стабильно пройти следующий год, несмотря на вызовы войны», — отметили в министерстве.

«Тысяча Зеленского». Первые переводы помощи в размере 1000 грн Первые переводы помощи в размере 1000 грн начали поступать на банковские карты граждан, которые подали заявления на ее получение. Но из-за мошенничества с программой платежный сервис EasyPay перестал предоставлять услугу «возврата денег» для абонентов Vodafone и lifecell. Мошенники использовали простую схему: получали средства по программе, пополняли мобильный счет, а затем снимали деньги с телефона наличными деньгами.

Зарплатные ожидания и предложения работодателей. Анализ robota.ua относительно изменения зарплат в 2022—2024 годах демонстрирует устойчивый рост как ожиданий соискателей, так и предложений работодателей. Компании адаптируются к новым условиям, постепенно повышая зарплаты. В октябре 2024 года средняя предложенная зарплата составляла 21 533 грн, тогда как средний запрос соискателей — 23 735 грн.

Как свидетельствуют результаты исследования Grc.ua, кадровый голод заставляет работодателей нанимать на работу сотрудников 50+, что раньше было редкостью. 2024 год стал «прорывным» в этом вопросе, ведь 77% опрошенных работодателей заявили, что обращают внимание на кандидатов 50+ и нанимают их в случае соответствия профилю должности.

Финмониторинг. С начала года Государственная служба финансового мониторинга С начала года Государственная служба финансового мониторинга получила 1 302 053 уведомления о финансовых операциях, подлежащих мониторингу. Это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общая сумма таких операций составила 53,1 млрд грн.

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