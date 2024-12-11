США схвалили пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 млн — Finance.ua
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США схвалили пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 млн

Казна та Політика
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США схвалили пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 млн
США схвалили пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 млн
Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг із технічного обслуговування та підтримки винищувачів F-16 на загальну суму $266,4 млн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Агентства співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США 10 грудня.
У відповідь на запит України, до переліку послуг та обладнання включено:
  • об’єднану систему планування місій (JMPS);
  • пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
  • модифікації та технічну підтримку;
  • програму вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
  • запасні частини до літаків і двигунів;
  • витратні матеріали, програмне забезпечення та підтримку його доставки;
  • навчання персоналу та відповідне обладнання;
  • технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників.
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Основними підрядниками проєкту стануть Sabena (Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (США) і Pratt and Whitney (США).
F-16 — це багатофункціональний винищувач четвертого покоління, перший політ якого відбувся у 1974 році. Завдяки можливостям модернізації за майже півстоліття з’явилося багато його варіантів. За словами виробника Lockheed Martin, новітні модифікації F-16 зможуть залишатися на службі до 2060 року.
Це наймасовіший бойовий літак у світі: з моменту запуску було випущено понад 4600 одиниць. Станом на 2024 рік на активній службі перебувають 2145 літаків, що становить 15% усіх бойових літаків у світі, згідно з даними Flight Global.
У серпні 2024 року Україна отримала перші винищувачі F-16. Загалом літаки погодилися передати чотири країни: Нідерланди — 42 літаки (частина використовується для навчання), Данія — 19 одиниць, Бельгія — 30 літаків до 2028 року (перші будуть передані вже цього року), Норвегія — 6 винищувачів.
За матеріалами:
Forbes.ua
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