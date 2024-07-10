За гроші від економічного бронювання можна буде купити 66 літаків F-16, — нардеп Сьогодні 15:45

За гроші від економічного бронювання можна буде купити 66 літаків F-16, — нардеп

Нещодавно запропонована оновлена модель економічного бронювання може принести в оборонний бюджет країни від 200 млрд грн на рік. За такі гроші держава зможе придбати, наприклад, 66 літаків F-16, або 500 тис. снарядів 155-мм калібру.

Таку думку висловив автор ініціативи, депутат «Слуги народу» Дмитро Наталуха.

«Великі гроші, які не дозволять нам закрити всі потреби, але це гроші, на які ми розраховуємо, не залазячи в борги. Тобто це не кредитні гроші. Це гроші, які не залежать від того, з якої ноги встав Віктор Орбан, це гроші, які не залежать від того, хто стане президентом США. Це наші внутрішні українські гроші від бізнесу, якому ми йдемо назустріч, надаючи таку можливість, а від них вимагаємо працювати далі», — пояснив нардеп.

Він також зауважив, що бронювання співробітників зазвичай вказує на намір продовжувати діяльність підприємства. Такі дії свідчать про стратегічне мислення та плани на майбутнє функціонування.

«І ви ж розумієте психологію, якщо ти бронюєш співробітників, то 90% що ти маєш намір працювати далі як підприємство, бо інакше навіщо ти витрачаєш гроші», — сказав Наталуха.

Довідка Finance.ua:

До Верховної Ради внесли ще один законопроєкт про «економічне бронювання» працівників за 20 400 грн.

Згідно з ним, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які сплачують Єдиний соціальний внесок більше, ніж еквівалент 5 мінімальних заробітних плат (40 000 грн).

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