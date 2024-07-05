До Ради внесли новий законопроєкт про економічне бронювання — Finance.ua

До Ради внесли новий законопроєкт про економічне бронювання Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

До Ради внесли новий законопроєкт про економічне бронювання

До Верховної Ради внесли ще один законопроєкт про «економічне бронювання» працівників за 20 400 грн. Розповідаємо, що передбачається, згідно з пропозиціями у нових документах.

Як йдеться у пояснювальній записці до проєкту Закону № 11 332−2 , в Україні існує реальна потреба вдосконалення процедури бронювання у період мобілізації та запровадженого воєнного часу.

Критерії бронювання у законопроєкті

Суб’єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних працівників, сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — наразі це 20 400 грн .

. Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які сплачують Єдиний соціальний внесок більше ніж еквівалент 5 мінімальних заробітних плат (40 000 грн) .

. Установи, що бронюють співробітників, повинні мати штатну чисельність працівників від 10 осіб. З них забронювати можна буде до 50% кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів (в тому числі тих, які працюють за трудовими договорами).



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Що це дасть

Згідно з документом, прийняття законопроєкту сприятиме:

зміцненню економічної стабільності та життєдіяльності населення в умовах особливого періоду;

підвищенню рівня національної безпеки та обороноздатності держави, в тому числі, шляхом сталого розвитку суб’єктів господарювання та промислового виробництва, в умовах воєнного стану;



збільшенню надходжень до державного бюджету України, які можуть бути спрямовані на потреби Збройних Сил України.

Довідка Finance.ua

за словами нардепа Дмитра Наталухи, економічне бронювання розв’язує два питання: дозволяє забронювати технологічних спеціалістів та мати десь 200 мільярдів на рік;

щодо справедливості бронювання він зазначає, що «Війна сама по собі дуже сильно несправедливе явище. І нам доводиться просто шукати найменш несправедливе рішення серед інших несправедливих рішень. От з чим ми насправді маємо справу».

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