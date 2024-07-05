До Ради внесли новий законопроєкт про економічне бронювання — Finance.ua

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До Ради внесли новий законопроєкт про економічне бронювання

Особисті фінанси
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До Ради внесли новий законопроєкт про економічне бронювання
До Ради внесли новий законопроєкт про економічне бронювання
До Верховної Ради внесли ще один законопроєкт про «економічне бронювання» працівників за 20 400 грн. Розповідаємо, що передбачається, згідно з пропозиціями у нових документах.
Як йдеться у пояснювальній записці до проєкту Закону № 11 332−2, в Україні існує реальна потреба вдосконалення процедури бронювання у період мобілізації та запровадженого воєнного часу.

Критерії бронювання у законопроєкті

  • Суб’єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних працівників, сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — наразі це 20 400 грн.
  • Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які сплачують Єдиний соціальний внесок більше ніж еквівалент 5 мінімальних заробітних плат (40 000 грн).
  • Установи, що бронюють співробітників, повинні мати штатну чисельність працівників від 10 осіб. З них забронювати можна буде до 50% кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів (в тому числі тих, які працюють за трудовими договорами).
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Що це дасть

Згідно з документом, прийняття законопроєкту сприятиме:
  • зміцненню економічної стабільності та життєдіяльності населення в умовах особливого періоду;
  • підвищенню рівня національної безпеки та обороноздатності держави, в тому числі, шляхом сталого розвитку суб’єктів господарювання та промислового виробництва, в умовах воєнного стану;
  • збільшенню надходжень до державного бюджету України, які можуть бути спрямовані на потреби Збройних Сил України.

Довідка Finance.ua

  • за словами нардепа Дмитра Наталухи, економічне бронювання розв’язує два питання: дозволяє забронювати технологічних спеціалістів та мати десь 200 мільярдів на рік;
  • щодо справедливості бронювання він зазначає, що «Війна сама по собі дуже сильно несправедливе явище. І нам доводиться просто шукати найменш несправедливе рішення серед інших несправедливих рішень. От з чим ми насправді маємо справу».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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