Як критично важливим підприємствам забронювати співробітників: інструкція Мінекономіки — Finance.ua

Як критично важливим підприємствам забронювати співробітників: інструкція Мінекономіки
На час воєнного стану для забезпечення безперебійної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств Уряд запровадив систему бронювання. Вона дозволяє ключовим працівникам отримати бронювання.
Як же критично важливим підприємствам забронювати співробітників — розповіли у Мінекономіки.
Для державних органів:
- Подання списків та довідки до Міноборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження.
- Погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.
- Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу.
- Державний орган видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.
Для підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:
- Подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу.
- Погодження Міноборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства.
- Погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.
- Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу.
- Підприємство видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.
Алгоритм бронювання через Портал Дія (Порядок № 76)
- Внесення інформації про підприємство через Портал Дія.
- Мінекономіки перевіряє інформацію та формує Єдиний перелік.
- Підприємство подає через Портал Дія список військовозобов’язаних працівників.
- Автоматичне звіряння даних про військовозобов’язаних.
- Автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних.
- Формування витягу про бронювання засобами Порталу Дія.
Алгоритм визначення підприємства критично важливим (Порядок № 76)
- Відповідність підприємства не менше ніж трьом критеріям (сума податків, надходжень, стратегічне значення, рівень середньої ЗП, відсутність заборгованості тощо).
- Спрощений порядок для певних підприємств (паливно-енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа, міжнародні перевезення).
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