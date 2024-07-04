Як критично важливим підприємствам забронювати співробітників: інструкція Мінекономіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як критично важливим підприємствам забронювати співробітників: інструкція Мінекономіки

Особисті фінанси
23
Як критично важливим підприємствам забронювати співробітників: інструкція Мінекономіки
Як критично важливим підприємствам забронювати співробітників: інструкція Мінекономіки
На час воєнного стану для забезпечення безперебійної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств Уряд запровадив систему бронювання. Вона дозволяє ключовим працівникам отримати бронювання.
Як же критично важливим підприємствам забронювати співробітників — розповіли у Мінекономіки.

Для державних органів:

  1. Подання списків та довідки до Міноборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження.
  2. Погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.
  3. Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу.
  4. Державний орган видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Для підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:

  1. Подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу.
  2. Погодження Міноборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства.
  3. Погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.
  4. Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу.
  5. Підприємство видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.
Читайте також

Алгоритм бронювання через Портал Дія (Порядок № 76)

  1. Внесення інформації про підприємство через Портал Дія.
  2. Мінекономіки перевіряє інформацію та формує Єдиний перелік.
  3. Підприємство подає через Портал Дія список військовозобов’язаних працівників.
  4. Автоматичне звіряння даних про військовозобов’язаних.
  5. Автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних.
  6. Формування витягу про бронювання засобами Порталу Дія.

Алгоритм визначення підприємства критично важливим (Порядок № 76)

  1. Відповідність підприємства не менше ніж трьом критеріям (сума податків, надходжень, стратегічне значення, рівень середньої ЗП, відсутність заборгованості тощо).
  2. Спрощений порядок для певних підприємств (паливно-енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа, міжнародні перевезення).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.