Як критично важливим підприємствам забронювати співробітників: інструкція Мінекономіки — Finance.ua

Як критично важливим підприємствам забронювати співробітників: інструкція Мінекономіки Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Як критично важливим підприємствам забронювати співробітників: інструкція Мінекономіки

На час воєнного стану для забезпечення безперебійної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств Уряд запровадив систему бронювання. Вона дозволяє ключовим працівникам отримати бронювання.

Як же критично важливим підприємствам забронювати співробітників — розповіли у Мінекономіки.

Для державних органів:

Подання списків та довідки до Міноборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження. Погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання. Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. Державний орган видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Для підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:

Подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу. Погодження Міноборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства. Погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання. Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. Підприємство видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

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Алгоритм бронювання через Портал Дія (Порядок № 76)

Внесення інформації про підприємство через Портал Дія. Мінекономіки перевіряє інформацію та формує Єдиний перелік. Підприємство подає через Портал Дія список військовозобов’язаних працівників. Автоматичне звіряння даних про військовозобов’язаних. Автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних. Формування витягу про бронювання засобами Порталу Дія.

Алгоритм визначення підприємства критично важливим (Порядок № 76)

Відповідність підприємства не менше ніж трьом критеріям (сума податків, надходжень, стратегічне значення, рівень середньої ЗП, відсутність заборгованості тощо). Спрощений порядок для певних підприємств (паливно-енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа, міжнародні перевезення).

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