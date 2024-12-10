Для клієнтів банків з низьким рівнем довіри буде введено обмеження на перекази до 50 тисяч грн (оновлено) — Finance.ua

Для клієнтів банків з низьким рівнем довіри буде введено обмеження на перекази до 50 тисяч грн (оновлено) Вчора 15:00 — Кредит&Депозит

Для клієнтів банків з низьким рівнем довіри буде введено обмеження на перекази до 50 тисяч грн (оновлено)

7 великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів.

Проте остаточний текст документа ще не узгоджений, пише «РБК-Україна» з посиланням на текст меморандуму.

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Зазначається, що банки планують ввести прозорі правила, починаючи з належної перевірки клієнтів, та проведення переказів для клієнтів — фізичних осіб, а також для клієнтів — фізичних осіб підприємців, з диференціацією в залежності від ризик-профілю клієнта та запланованого обігу за рахунком.

Банки мають намір запровадити обмеження на проведення вихідних переказів з картки на картку, крім клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

За відсутності документального підтвердження доходів:

щодо клієнтів «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

щодо клієнтів «середнього» та «низького» рівня ризику — у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 1 січня 2025 року — в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

з 1 червня 2025 року — в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, крім депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, «Національний кешбек» та інші), зокрема:

поточні рахунки в одній валюті — не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів.

Пізніше стало відомо, найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Найнижчий ліміт переказів становитиме 50 тисяч гривень на місяць, а обмеження стосуються всіх переказів, зокрема й через IBAN.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна

Документ, зокрема підписали Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк , Правекс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Універсал Банк, Таскомбанк. Меморандум відкритий для підписання банками.

Ліміти на вихідні перекази

Банки домовилися вести обмеження на проведення вихідних переказів за відсутності документального підтвердження доходів:

по клієнтах «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

по клієнтах «середнього» та «низького» рівня ризику:

з 1 лютого 2025 року — в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

з 1 червня 2025 року — в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, на рівні не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, «Національний кешбек» та інші).

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