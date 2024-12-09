Банки готують нові обмеження карткових переказів — Finance.ua

Банки готують нові обмеження карткових переказів Вчора 10:01 — Фінтех і Картки

Банки готують нові обмеження карткових переказів

Українські банки планують запровадити єдиний місячний ліміт операцій за рахунком клієнта-фізособи, після перевищення якого буде проводитися посилений фінмоніторинг джерел походження клієнтських коштів.

буде знижено до 100 тис. грн на місяць, Ліміт у 150 тис. грн на місяць планують запровадити вже з 1 січня 2025 року. А з 1 липня його повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Банкіри називають це запровадженням уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторинга фінансових операцій за рахунками клієнтів.

На цьому тижні українські банки можуть підписати відповідний спільний меморандум.

Йтиметься не лише про перекази з картки на картку (P2P-операції), які Нацбанк з 1 жовтня вже обмежив лімітом у 150 тис. грн на місяць в одному банку, а й про перекази IBAN, які зараз не обмежені.

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Перший місяць нацбанківських обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, а перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.

Обидві банківські асоціації — НАБУ та АУБ — беруть участь у цій ініціативі: близько половини банків попередньо схвалили таку ініціативу.

Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити відповідну регуляцію Національного банку, дія якої спливає 1 квітня 2025 року.

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НБУ з 1 жовтня 2024 року встановив на пів року ліміт у 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів фізичних осіб із картки на картку (P2P, person-to-person). Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, і до осіб, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

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