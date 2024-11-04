Українці значно скоротили обсяги грошових переказів — Finance.ua

Українці значно скоротили обсяги грошових переказів
Обсяги приватних грошових переказів у вересні зменшилися на 18,8% та становили 0,8 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 22,7%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 6,4%.
Загалом офіційними каналами надіслано на 14,4% переказів менше, ніж у вересні минулого року, зі свого боку потік через неформальні канали зменшився на 23,5% порівняно з вереснем минулого року.
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Усього за січень-вересень 2024 року обсяги грошових переказів зменшилися на 14,8%: чиста оплата праці скоротилася на 27,0%, водночас приватні трансферти зросли на 10,6%.
Усього у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд.
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Раніше Національний банк вперше оприлюднив інформацію про обсяги кредитових та дебетових переказів бізнесу та населення за перше півріччя 2024 року.
З 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
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