Українці значно скоротили обсяги грошових переказів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці значно скоротили обсяги грошових переказів

Валюта
173
Українці значно скоротили обсяги грошових переказів
Українці значно скоротили обсяги грошових переказів
Обсяги приватних грошових переказів у вересні зменшилися на 18,8% та становили 0,8 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 22,7%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 6,4%.
Загалом офіційними каналами надіслано на 14,4% переказів менше, ніж у вересні минулого року, зі свого боку потік через неформальні канали зменшився на 23,5% порівняно з вереснем минулого року.

Читайте також: Обмеження банківських переказів від НБУ: рішення ухвалено

Усього за січень-вересень 2024 року обсяги грошових переказів зменшилися на 14,8%: чиста оплата праці скоротилася на 27,0%, водночас приватні трансферти зросли на 10,6%.
Усього у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд.

Читайте також: Способи, як швидко та вигідно відправити або отримати гроші у 2024 році

Раніше Національний банк вперше оприлюднив інформацію про обсяги кредитових та дебетових переказів бізнесу та населення за перше півріччя 2024 року.
З 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.