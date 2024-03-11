Перекази скорочуються: Нацбанк назвав суму середнього грошового переказу в Україні та з-за кордону (інфографіка) — Finance.ua

Перекази скорочуються: Нацбанк назвав суму середнього грошового переказу в Україні та з-за кордону (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Фінтех і Картки

Перекази скорочуються: Нацбанк назвав суму середнього грошового переказу в Україні та з-за кордону (інфографіка)

Усього у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд.

Про це свідчать дані Національного банк України.

«Традиційно через платіжні системи „переказу коштів“ у попередні довоєнні роки надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. Усього у 2023 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано близько 11,6 млрд дол. США в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали: банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення та неофіційні - шляхом передавання грошей із рук в руки», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: НБУ

Внутрішньодержавні перекази

Обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи «переказу коштів», у 2023 році становив 728 млрд грн ($19,9 млрд в еквіваленті). Це вдвічі більше, ніж за 2021 рік.

Середня сума одного переказу в межах України становила 862 грн.

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Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система NovaPay (32% усіх внутрішньодержавних переказів).

Перекази в Україну

В Україну за 2023 рік було переказано $2,6 млрд в еквіваленті. Це на 17% менше, ніж за 2021 рік.

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $255.

Найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із:

США (18%);

Ізраїлю (17%);

Італії (15%);

Німеччини;

Ірландії (5%).

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Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи:

Western Union (платіжна організація — резидент США) — 43,2% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація — резидент США) — 21,7% усіх переказів;

PrivatMoney (платіжна організація — АТ КБ «ПриватБанк») — 17,9% усіх переказів.

Нагадаємо, раніше заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська нагадала , що під час дії воєнного стану в Україні дозволено тільки перекази з карток в іноземній валюті в розмірі до 100 тисяч гривневого еквівалента в місяць, а з гривневих карток перекази за кордон заборонені. Гривневі картки можна використовувати лише в обмежених випадках, таких як сплата аліментів, оплата лікування, навчання, транспортування хворих і померлих, купівля товарів критичного імпорту.

Тож через ці обмеження обсяг переказів за кордон зменшився порівняно з минулими роками.

Член Ради НБУ Василь Фурман раніше повідомляв , що річний обсяг грошових переказів до України від трудових мігрантів з початком повномасштабного вторгнення рф зменшився до 10−12 млрд доларів. До війни цифри були в межах 12−15 млрд доларів щорічно.

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