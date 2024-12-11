Українці почали отримувати виплати в межах «Зимової єПідтримки» — Finance.ua

Українці почали отримувати виплати в межах «Зимової єПідтримки» Вчора 12:45 — Світ

Українці почали отримувати виплати в межах «Зимової єПідтримки», freepik

Перші перекази допомоги у розмірі 1000 грн вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Українці почали отримувати виплати в межах програми „Зимова єПідтримка“. Перші перекази державної допомоги у розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання», — сказано в повідомленні.

Долучитись до програми можна через Дію.

«Також відучора заявки приймаються через банки-партнери . А отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту», — нагадав Шмигаль.

Гроші можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж на допомогу ЗСУ.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів затвердив програму «Зимова єПідтримка», за якою кожен українець з 1 грудня зможе отримати 1000 гривень. На реалізацію програми цього року виділять 5 млрд грн, наступного — 10 млрд грн;

програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України, вважають у Нацбанку;

тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП);

зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.

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