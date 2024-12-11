Українці почали отримувати виплати в межах «Зимової єПідтримки» — Finance.ua

Українці почали отримувати виплати в межах «Зимової єПідтримки»
Перші перекази допомоги у розмірі 1000 грн вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
«Українці почали отримувати виплати в межах програми „Зимова єПідтримка“. Перші перекази державної допомоги у розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання», — сказано в повідомленні.
Долучитись до програми можна через Дію.
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«Також відучора заявки приймаються через банки-партнери. А отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту», — нагадав Шмигаль.
Гроші можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж на допомогу ЗСУ.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів затвердив програму «Зимова єПідтримка», за якою кожен українець з 1 грудня зможе отримати 1000 гривень. На реалізацію програми цього року виділять 5 млрд грн, наступного — 10 млрд грн;
- програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України, вважають у Нацбанку;
- тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП);
- зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.
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