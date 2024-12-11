Гороховський розповів, до чого призведе підвищення податків — Finance.ua

Гороховський розповів, до чого призведе підвищення податків Вчора 17:40

Скріншот із YouTube-каналу «Бомбардир»

Український бізнес через підвищення податків ще більше піде в тінь.

Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський в інтерв’ю YouTube-каналу «Бомбардир».

За його словами, великою помилкою є вважати, що якщо держава підвищить податки, то вона збере більше. «Наводжу приклад з нашою компанією Fintech Band. У нас середня зарплатня розробника — понад 3 тис. доларів. І це абсолютно офіційна зарплата. Питання: якщо я почну сплачувати їм 2 тис. доларів, а решту буду сплачувати в конверті, як це буде помітно? Тобто я не буду сплачувати мінімалку, але буду сплачувати 1,5−2 тис. доларів, а решта буде у конвертах. Ти ніколи це не зловиш, але це не призведе до того, що держава збере більше. Тобто коли ми підвищуємо навантаження… бізнес так влаштований, що він намагається зберегти прибутковість і конкурентоздатність», — розповів Гороховський.

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призведе до більшої тінізації бізнесу. На думку співзасновника monobank , нинішня ситуація з підвищенням податків під час війни,

«Ми звертали увагу на те, що в держави багато резервів. І перед тим, як підвищувати податки, треба зробити домашнє завдання», — каже Гороховський.

За словами Гороховського, перед підвищенням податків державі треба було виконати такі дії:

прибрати ті держвитрати, які непотрібні;

зробити так, щоб ті податки, що вже існують сплачували всі;

детінізувати бізнес — щоб великі бізнеси, які зараз працюють через ФОПів і сплачують мінімалку своїм співробітникам, а решту дають у конверті, вийшли з тіні.

«А якщо ти намагаєшся зібрати податки лише з тих, хто їх сплачує, не звертаючи увагу на велику частину економіки, яка перебуває в тіні, це викликає непорозуміння з бізнесом. Тому ми були проти цього підвищення, адже неможливо доїти лише тих, хто доїться. Треба дивитися на тих, хто взагалі нічого не віддає економіці», — зазначає банкір.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків, а вже 1 грудня він набув чинності.

Закон, серед іншого, передбачає збільшення військового збору з 1,5 до 5%. Крім того, документ запроваджує 50% податок на банки, 25% ПП для фінкомпаній та перехід на помісячну звітність по податку на прибуток або на доходи (ПДФО).

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