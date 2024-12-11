Міністерство фінансів запевняє, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік — Finance.ua

Міністерство фінансів запевняє, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік Вчора 15:02 — Казна та Політика

Міністерство фінансів запевняє, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік, Фото: rbc.ua

Державний бюджет України на 2025 рік сформований так, щоб стабільно пройти наступний рік попри виклики війни. У ньому забезпечення потреб сектору безпеки і оборони є безперечним пріоритетом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«На забезпечення Сил оборони наступного року передбачено понад 2,2 трлн грн, що становить 26,3% ВВП. Із цієї суми 740 млрд грн буде спрямовано на закупівлю зброї, що повністю покриває річну потребу, а майже 50 млрд грн — на виробництво та придбання БПЛА», — сказано в повідомленні.

Водночас враховано забезпечення соціально-гуманітарних потреб і заходів для відновлення економіки.

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«Держбюджет поєднує внутрішні ресурси та підтверджену міжнародну підтримку, що дозволить профінансувати усі заплановані видатки», — наголошують у міністерстві.

Важливу роль відіграє підтримка партнерів у рамках програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд дол. США із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Заплановано отримати:

$20 млрд від США;

$20 млрд від ЄС;

$3 млрд від Великої Британії;

$3,7 млрд від Канади;

$3 млрд від Японії.

«Особливість програми полягає у можливості спрямування частини цих коштів (від ЄС та Великобританії) безпосередньо на оборонні потреби, що у поєднанні з внутрішніми ресурсами, зокрема отриманими від нещодавно ухвалених змін до Податкового кодексу, дозволить зміцнити військовий потенціал і забезпечити усі критичні потреби Сил оборони. Такий підхід забезпечує Україні необхідну фінансову стійкість, дозволяючи ефективно реагувати на виклики воєнного часу та закладати основу для відновлення економіки», — підсумували в Мінфіні.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю іспанському виданню El Pais заявив , що Україна має достатньо коштів і зброї, щоб воювати проти росії ще принаймні протягом першої половини 2025 року. Він визнав, що зміна президентської адміністрації у США може бути «проблемою» і «викликом» для України. Її пріоритетною стратегією, на думку Марченка, має бути «побудова довіри для співпраці» з командою новообраного президента США Дональда Трампа.

Зі свого боку Трамп заявив , що намагатиметься закінчити війну росії проти України. При цьому, ймовірно, Україна отримуватиме менше допомоги після його приходу до влади.

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