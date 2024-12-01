Україна за 10 місяців витратила на оборону 1,6 трлн гривень — Finance.ua
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Україна за 10 місяців витратила на оборону 1,6 трлн гривень

Казна та Політика
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Україна за 10 місяців витратила на оборону 1,6 трлн гривень
Україна за 10 місяців витратила на оборону 1,6 трлн гривень
За січень-жовтень 2024 року Україна витратила 1,6 трлн грн на сектор безпеки і оборони, що становить більше ніж половину загального фонду держбюджету.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«1,6 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-жовтні 2024 року. Це 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», — сказано в повідомленні.
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З них у жовтні використано з держбюджету — 201,6 млрд грн.
Куди спрямували кошти:
  • на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • на придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • на медичне забезпечення;
  • на інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
«Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень», — нагадали в міністерстві.
За матеріалами:
Finance.ua
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