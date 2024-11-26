Міноборони уклало перші контракти під держгарантії на 4,4 млрд грн з приватною компанією — Finance.ua

Міноборони уклало перші контракти під держгарантії на 4,4 млрд грн з приватною компанією Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Міноборони уклало перші контракти під держгарантії на 4,4 млрд грн з приватною компанією

Міністерство оборони України уклало перші контракти під державні гарантії з українською приватною компанією. Угодами передбачено, що виробник для виконання контракту залучить кредитні кошти, а держава надасть відповідні гарантії погашення позики коштом держбюджету.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Загальна сума перших угод — 4.4 млрд грн. Передбачається виготовлення та постачання 100 спеціальних броньованих бойових машин і 100 броньованих евакуаційних машин.

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«Цими контрактами ми відкриваємо нову сторінку у співпраці між Міноборони та приватним сектором. Укладання контрактів із залученням державних гарантій є важливим сигналом для бізнесу: держава готова підтримувати відповідальних виробників, які здатні забезпечити армію сучасними рішеннями та якісною продукцією», — підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У цілях безпеки деталі угод не розкриваються. Контракти підписані на виконання програми з підвищення обороноздатності та безпеки держави.

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Зі свого боку директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський зазначив, що загалом у держбюджеті-2024 на державні гарантії під контракти, спрямовані на підвищення обороноздатності та безпеки держави, передбачено до 30 млрд грн.

«Державні гарантії — це додатковий фінансовий інструмент для закупівель військової техніки для ЗСУ з довгим циклом виробництва. За допомогою таких гарантій Міноборони масштабує спроможності вітчизняного ОПК», — додав Канєвський.

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