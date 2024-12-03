ЄС формує новий оборонний фонд на суму €1,5 млрд — Finance.ua
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ЄС формує новий оборонний фонд на суму €1,5 млрд

Світ
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ЄС формує новий оборонний фонд на суму €1,5 млрд
ЄС формує новий оборонний фонд на суму €1,5 млрд
ЄС готується укласти угоду про Європейську програму інвестицій в оборону до кінця 2024 року, яка дозволить закупівлю військового обладнання, що містить до 35% компонентів виготовлених за межами блоку.
Про це пише Bloomberg.
Передбачається, що це сприятиме підтримці промисловості в ЄС та в Україні протягом наступних трьох років.
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Ця угода про розподіл 35−65% є результатом компромісу між довгостроковими амбіціями щодо зміцнення оборонної промисловості Європи та необхідністю здійснювати закупівлі готової продукції для оперативної підтримки оборони України.
Іншим важливим фактором є побоювання ЄС щодо можливого роздратування Дональда Трампа, який неодноразово висловлював незадоволення щодо недостатніх витрат Європи на оборону та недостатньої кількості закупівель американської продукції.
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ЄС наразі визначає ключові проєкти «спільного інтересу», які могли б скористатися фондами програми EDIP у таких сферах, як протиповітряна і протиракетна оборона.
Європейський Союз також прагне змінити свою поточну практику закупівлі готового обладнання з третіх країн, щоб замість цього більше інвестувати в спільні проєкти та закупівлі, що допоможе зміцнити оборонні можливості Європи.
За матеріалами:
Forbes.ua
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