ЄС формує новий оборонний фонд на суму €1,5 млрд — Finance.ua

ЄС формує новий оборонний фонд на суму €1,5 млрд Сьогодні 10:14 — Світ

ЄС формує новий оборонний фонд на суму €1,5 млрд

ЄС готується укласти угоду про Європейську програму інвестицій в оборону до кінця 2024 року, яка дозволить закупівлю військового обладнання, що містить до 35% компонентів виготовлених за межами блоку.

Про це пише Bloomberg.

Передбачається, що це сприятиме підтримці промисловості в ЄС та в Україні протягом наступних трьох років.

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Ця угода про розподіл 35−65% є результатом компромісу між довгостроковими амбіціями щодо зміцнення оборонної промисловості Європи та необхідністю здійснювати закупівлі готової продукції для оперативної підтримки оборони України.

Іншим важливим фактором є побоювання ЄС щодо можливого роздратування Дональда Трампа, який неодноразово висловлював незадоволення щодо недостатніх витрат Європи на оборону та недостатньої кількості закупівель американської продукції.

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ЄС наразі визначає ключові проєкти «спільного інтересу», які могли б скористатися фондами програми EDIP у таких сферах, як протиповітряна і протиракетна оборона.

Європейський Союз також прагне змінити свою поточну практику закупівлі готового обладнання з третіх країн, щоб замість цього більше інвестувати в спільні проєкти та закупівлі, що допоможе зміцнити оборонні можливості Європи.

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