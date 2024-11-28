ЄС витрачає в рази менше росії на оборону — Finance.ua
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ЄС витрачає в рази менше росії на оборону

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ЄС витрачає в рази менше росії на оборону
ЄС витрачає в рази менше росії на оборону
Глава Єврокомісії закликала збільшити оборонні витрати ЄС, які становлять 1,9% ВВП проти 9% в росії. Призначено першого єврокомісара з оборони для зміцнення військового потенціалу Європи.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС збільшити витрати на оборону і зазначила, що росія витрачає до 9% свого ВВП на оборону, а Європа — в середньому 1,9%. Про це вона заявила, виступаючи перед затвердженням нового складу Єврокомісії, передає УНН.
«Війна вирує на кордонах Європи. І ми повинні бути готові до того, що нас чекає попереду — працюючи рука об руку з НАТО. Ми знаємо, що нам належить зробити набагато більше разом як європейцям. Всього одна цифра. росія витрачає до 9% свого ВВП на оборону. Європа витрачає в середньому 1,9%. У цьому рівнянні щось не так. Наші витрати на оборону повинні збільшитися. Нам потрібен єдиний ринок для оборони. Нам потрібно зміцнити оборонну промислову базу. Нам потрібно поліпшити нашу військову мобільність», — сказала фон дер Ляєн.
Також вона зазначила, що потрібні спільні європейські проекти з оборони.
Тому фон дер Ляєн призначила першим європейським комісаром з оборони колишнього прем’єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса.
«Ми повинні бути настільки амбітними, наскільки серйозні загрози. Тому ми виступимо з білою книгою (стратегія ЄС у сфері оборони — ред.) про майбутнє європейської оборони протягом перших 100 днів. Я можу вас запевнити, що безпека Європи завжди буде пріоритетом цієї комісії», — заявила фон дер Ляєн.
Доповнення
Європейський парламент затвердив склад Єврокомісії, другої при президенті Урсулі фон дер Ляєн, під час представлення програми говорили і про війну рф проти України.
Фон дер Ляєн оголосила, що першою ініціативою Єврокомісії стане компас конкурентоспроможності, покликаний скоротити інноваційний розрив Європи з США і Китаєм, підвищити безпеку і незалежність і здійснити декарбонізацію.
За матеріалами:
УНН
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