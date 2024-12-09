Трамп допустив скорочення допомоги Україні після його повернення до влади — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп допустив скорочення допомоги Україні після його повернення до влади

Казна та Політика
181
Трамп допустив скорочення допомоги Україні після його повернення до влади
Трамп допустив скорочення допомоги Україні після його повернення до влади
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що намагатиметься закінчити війну росії проти України. При цьому, ймовірно, Україна отримуватиме менше допомоги після його приходу до влади.
Про це він заявив в інтерв’ю програмі «Meet the Press» на телеканалі NBC News.
Читайте також
Згідно зі словами Трампа, він активно намагається закінчити війну, «якщо зможе». При цьому, Україна, можливо, може очікувати, що вона не отримає стільки ж військової допомоги від США, коли він повернеться до влади.
Водночас новообраний президент не став брати на себе зобов’язання щодо збереження США в НАТО. Проте підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники «будуть платити за своїми рахунками».
Читайте також
Як відомо, ще під час передвиборчих перегонів Трамп казав, що зупинить фінансову допомогу Україні, назвавши українського лідера Володимира Зеленського «найкращим продавцем серед усіх політиків, що колись жили».
Крім того, припинення військової допомоги Україні також передбачає план спецпосланця Трампа щодо війни в Україні Кіта Келлога, за яким пропонується озброювати Україну лише в тому разі, якщо вона погодиться сісти за стіл переговорів з росією.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.