Трамп допустив скорочення допомоги Україні після його повернення до влади — Finance.ua

Трамп допустив скорочення допомоги Україні після його повернення до влади Вчора 10:45 — Казна та Політика

Трамп допустив скорочення допомоги Україні після його повернення до влади

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що намагатиметься закінчити війну росії проти України. При цьому, ймовірно, Україна отримуватиме менше допомоги після його приходу до влади.

Про це він заявив в інтерв’ю програмі «Meet the Press» на телеканалі NBC News

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Згідно зі словами Трампа, він активно намагається закінчити війну, «якщо зможе». При цьому, Україна, можливо, може очікувати, що вона не отримає стільки ж військової допомоги від США, коли він повернеться до влади.

Водночас новообраний президент не став брати на себе зобов’язання щодо збереження США в НАТО. Проте підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники «будуть платити за своїми рахунками».

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Як відомо, ще під час передвиборчих перегонів Трамп казав, що зупинить фінансову допомогу Україні, назвавши українського лідера Володимира Зеленського «найкращим продавцем серед усіх політиків, що колись жили».

Крім того, припинення військової допомоги Україні також передбачає план спецпосланця Трампа щодо війни в Україні Кіта Келлога, за яким пропонується озброювати Україну лише в тому разі, якщо вона погодиться сісти за стіл переговорів з росією.

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