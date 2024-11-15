Які країни найбільше постраждають від політики Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які країни найбільше постраждають від політики Трампа

Світ
190
Які країни найбільше постраждають від політики Трампа
Які країни найбільше постраждають від політики Трампа
Дональда Трампа обрали новим президентом США. Тепер багато країн занепокоєні тим, яким буде вектор нової американської політики.
Трамп анонсував, що США можуть впровадити митні тарифи. Саме через це, країни, що мають найбільшу економічну залежність від американців, потенційно відчуватимуть погіршення, повідомляє 24 Канал з посиланням на рейтинг Джорджа Саравело з Deutsche Bank.

Читайте також: Президент США — Дональд Трамп: чого чекати світу, Америці й Україні

Найбільше впровадження митних тарифів вплине саме на Мексику. В’єтнам та Канада посіли друге та третє місце у рейтингу.
Також вагомі втрати відчуватимуть:
  • Малайзія;
  • Таїланд;
  • Сінгапур;
  • Корея.
А от Китай, який зазвичай використовують у своїй риториці трампісти, постраждає дуже мало.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.