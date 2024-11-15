Які країни найбільше постраждають від політики Трампа — Finance.ua

Які країни найбільше постраждають від політики Трампа Вчора 20:42 — Світ

Які країни найбільше постраждають від політики Трампа

Дональда Трампа обрали новим президентом США. Тепер багато країн занепокоєні тим, яким буде вектор нової американської політики.

Трамп анонсував, що США можуть впровадити митні тарифи. Саме через це, країни, що мають найбільшу економічну залежність від американців, потенційно відчуватимуть погіршення, повідомляє 24 Канал з посиланням на рейтинг Джорджа Саравело з Deutsche Bank.

Найбільше впровадження митних тарифів вплине саме на Мексику. В’єтнам та Канада посіли друге та третє місце у рейтингу.

Також вагомі втрати відчуватимуть:

Малайзія;

Таїланд;

Сінгапур;

Корея.

А от Китай, який зазвичай використовують у своїй риториці трампісти, постраждає дуже мало.

Телеканал 24 За матеріалами:

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