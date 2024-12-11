Чи скасують військовий збір в Україні після закінчення війни: в Раді дали відповідь — Finance.ua

Чи скасують військовий збір в Україні після закінчення війни: в Раді дали відповідь Вчора 14:36

Чи скасують військовий збір в Україні після закінчення війни: в Раді дали відповідь

В Україні після закінчення війни проти росії не стануть скасовувати військовий збір, який зараз підвищили до 5%. Проте коли війна скінчиться та скасують воєнний стан, підвищення теж скасують і він знову повернеться до значення в 1,5%.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.Live.

Зараз, за його словами, держава не може собі дозволити відмовитися від стабільного джерела поповнення бюджету.

За даними Гетманцева, військовий збір за 11 місяців 2024 року приніс до державного бюджету понад 40 млрд гривень. А підвищення військового збору до 5% дасть змогу щомісяця отримувати до дев’яти мільярдів гривень у бюджет країни. Діяти це підвищення буде тільки, поки є воєнний стан.

«Підвищення ми зробили лише на воєнний стан. Якщо він завершується, то навіть не треба ніяких рішень ухвалювати — автоматично злітають ці 3,5%, на які ми підняли. Це один з двох податків, які можуть швидко зібрати багато грошей для армії», — запевнив він.

Довідка Finance.ua:

10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон (законопроєкт № 11 416д) щодо збільшення податків. Серед ключових змін, ухвалених парламентом: підвищення військового збору з 1,5% до 5% (але збереження військового збору на рівні 1,5% для військовослужбовців); зміни щодо оподаткування нотаріусів; збільшення податків для ФОП 1−2 групи тощо.

У грудні набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Він був опублікований 30 листопада в «Голосі України». Головними змінами, які передбачені в цьому законі, є збільшення військової ставки з 1,5% до 5% для фізичних осіб з будь-яких доходів. Мова йде про заробітну плату, оренду нерухомості, виграші, банківські депозити та інші доходи громадян.

У Головному сервісному центрі МВС розповіли, як змінилися податки на продаж авто.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.