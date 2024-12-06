Гетманцев розповів, скільки коштів недоотримає бюджет через те, що податки підвищили пізніше — Finance.ua

Гетманцев розповів, скільки коштів недоотримає бюджет через те, що податки підвищили пізніше Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, скільки коштів недоотримає бюджет через те, що податки підвищили пізніше

Надоходження до державного бюджету на 2024 рік від підвищення податків становитимуть близько 8 млрд гривень, замість запланованого 21 млрд гривень.

Про це журналістам повідомив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Щодо того, що закон був підписаний не одразу, так, дійсно, це відбулося. За рахунок цього ми отримуємо лише в цьому році вісім з копійками мільярдів гривень замість 21 млрд гривень, які були заплановані після другого читання», — розповів він.

За словами Гетманцева, навіть з урахуванням зменшень надходжень від підвищення податків, в Україні є резерви, якими Міністерство фінансів тимчасово перекриє необхідні необхідні видатки у 2024 році.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11 416-д про історичне збільшення податків для населення. «За» проголосували 247 депутатів із присутніх у сесійній залі.

28 листопада Президент України підписав довгоочікуваний закон. Пізно ввечері 28 листопада з’явилося повідомлення про публікацію закону, що автоматично означало набуття ним чинності 29 листопада. В цьому разі довелося б податки за 28 днів рахувати за старою нормою, а за 2 дні — за новою. Такий стан справ викликав би страшну плутанину та незручності. Проте вранці 29 листопада стало відомо, що публікацію все ж таки перенесли.

Закон набуде чинності з 1 грудня, як і анонсували раніше.

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