Гетманцев розповів, скільки коштів недоотримає бюджет через те, що податки підвищили пізніше — Finance.ua
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Гетманцев розповів, скільки коштів недоотримає бюджет через те, що податки підвищили пізніше

Казна та Політика
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Гетманцев розповів, скільки коштів недоотримає бюджет через те, що податки підвищили пізніше
Гетманцев розповів, скільки коштів недоотримає бюджет через те, що податки підвищили пізніше
Надоходження до державного бюджету на 2024 рік від підвищення податків становитимуть близько 8 млрд гривень, замість запланованого 21 млрд гривень.
Про це журналістам повідомив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Щодо того, що закон був підписаний не одразу, так, дійсно, це відбулося. За рахунок цього ми отримуємо лише в цьому році вісім з копійками мільярдів гривень замість 21 млрд гривень, які були заплановані після другого читання», — розповів він.

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За словами Гетманцева, навіть з урахуванням зменшень надходжень від підвищення податків, в Україні є резерви, якими Міністерство фінансів тимчасово перекриє необхідні необхідні видатки у 2024 році.
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11 416-д про історичне збільшення податків для населення. «За» проголосували 247 депутатів із присутніх у сесійній залі.
28 листопада Президент України підписав довгоочікуваний закон. Пізно ввечері 28 листопада з’явилося повідомлення про публікацію закону, що автоматично означало набуття ним чинності 29 листопада. В цьому разі довелося б податки за 28 днів рахувати за старою нормою, а за 2 дні — за новою. Такий стан справ викликав би страшну плутанину та незручності. Проте вранці 29 листопада стало відомо, що публікацію все ж таки перенесли.
Закон набуде чинності з 1 грудня, як і анонсували раніше.
За матеріалами:
Українські Новини
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