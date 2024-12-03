Як змінилися податки на продаж авто з 1 грудня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінилися податки на продаж авто з 1 грудня

Особисті фінанси
230
Як змінилися податки на продаж авто з 1 грудня
Як змінилися податки на продаж авто з 1 грудня
Днями набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Він був опублікований 30 листопада в «Голосі України». Головними змінами, які передбачені в цьому законі, є збільшення військової ставки з 1,5% до 5% для фізичних осіб з будь-яких доходів. Мова йде про заробітну плату, оренду нерухомості, виграші, банківські депозити та інші доходи громадян.
У Головному сервісному центрі МВС розповіли, як змінилися податки на продаж авто.
Звертаємо увагу, військовий збір для військовослужбовців та працівників силових структур, що визначені у Законі, залишається без змін на рівні 1,5%.
Відповідно до внесених змін з 1 грудня 2024 року змінюється податок на військовий збір з 1,5% до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна впродовж одного року: легкових автомобілів, мопедів і мотоциклів. Цю норму регулює ст. 173 Податкового кодексу України.

Скільки податків треба сплатити за продаж авто

Відтак, якщо автовласник вирішив продати свій транспортний засіб впродовж одного року, він має сплатити визначений податок:
  • продаж першого авто — 0%;
  • продаж другого авто — 5% від вартості авто + військовий збір — 5%*;
  • продаж третього і більше — 18% від вартості авто + військовий збір — 5%*.
При продажу першого, другого автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5% і військовий збір 5%* від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.
Як змінилися податки на продаж авто з 1 грудня
При продажу третього та наступного автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 18% і військовий збір 5%* від оціночної вартості.
* для військовослужбовців ставка військового збору лишається на рівні 1,5%.
Для перереєстрації транспортного засобу на нового власника необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Послуги надаються за талонами, що доступні через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.