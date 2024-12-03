Як змінилися податки на продаж авто з 1 грудня — Finance.ua

Як змінилися податки на продаж авто з 1 грудня Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

Як змінилися податки на продаж авто з 1 грудня

Днями набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Він був опублікований 30 листопада в «Голосі України». Головними змінами, які передбачені в цьому законі, є збільшення військової ставки з 1,5% до 5% для фізичних осіб з будь-яких доходів. Мова йде про заробітну плату, оренду нерухомості, виграші, банківські депозити та інші доходи громадян.

У Головному сервісному центрі МВС розповіли , як змінилися податки на продаж авто.

Звертаємо увагу, військовий збір для військовослужбовців та працівників силових структур, що визначені у Законі, залишається без змін на рівні 1,5%.

Відповідно до внесених змін з 1 грудня 2024 року змінюється податок на військовий збір з 1,5% до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна впродовж одного року: легкових автомобілів, мопедів і мотоциклів. Цю норму регулює ст. 173 Податкового кодексу України.

Скільки податків треба сплатити за продаж авто

Відтак, якщо автовласник вирішив продати свій транспортний засіб впродовж одного року, він має сплатити визначений податок:

продаж першого авто — 0%;

продаж другого авто — 5% від вартості авто + військовий збір — 5%*;

продаж третього і більше — 18% від вартості авто + військовий збір — 5%*.

При продажу першого, другого автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5% і військовий збір 5%* від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

При продажу третього та наступного автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 18% і військовий збір 5%* від оціночної вартості.

* для військовослужбовців ставка військового збору лишається на рівні 1,5%.

Для перереєстрації транспортного засобу на нового власника необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Послуги надаються за талонами, що доступні через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС.

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