EasyPay вимкнув функцію повернення грошей через зловживання із «Зимовою єПідтримкою» — Finance.ua
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EasyPay вимкнув функцію повернення грошей через зловживання із «Зимовою єПідтримкою»

Особисті фінанси
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EasyPay вимкнув функцію повернення грошей через зловживання із «Зимовою єПідтримкою»
EasyPay вимкнув функцію повернення грошей через зловживання із «Зимовою єПідтримкою», freepik
Платіжний сервіс EasyPay припинив надавати послугу «повернення грошей» для абонентів Vodafone та lifecell через нецільове використання коштів, отриманих за програмою «Зимова єПідтримка».
Про це у Фейсбуці повідомив гендиректор компанії Олексій Авраменко.
«На жаль, ми були змушені вимкнути функцію „повернення грошей“ для абонентів Vodafone та Life. Оскільки є „особливо розумні“ українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн „Зимової єПідтримки“. Сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги», — зазначив Авраменко.
За словами народного депутата із парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка, шахраї використовували просту схему: отримували кошти за програмою, поповнювали мобільний рахунок, а потім знімали гроші з телефону готівкою.
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Нагадаємо, сьогодні українці почали отримувати виплати в межах «Зимової єПідтримки». Програма передбачає виплату 1000 гривень кожному українцю для використання на визначені державою потреби. Гроші можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг або ж на допомогу ЗСУ.
За матеріалами:
Укрінформ
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