НБУ оприлюднив деталі меморандуму щодо обмеження карткових переказів — Finance.ua

НБУ оприлюднив деталі меморандуму щодо обмеження карткових переказів Вчора 11:03 — Фінтех і Картки

НБУ оприлюднив деталі меморандуму щодо обмеження карткових переказів

У вівторок, 10 грудня, українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Національний банк оприлюднив деталі меморандуму.

«Меморандум стосується взаємодії банків та надавачів платіжних послуг із клієнтами фізичними-особами, ФОП та ФОП як частини групи пов’язаних компаній, удосконалює та стандартизує підходи банків щодо моніторингу операцій клієнтів із застосуванням ризик-орієнтовного підходу, що дасть змогу виключити варіанти недобросовісної конкуренції», — сказано в повідомленні.

Для чого це необхідно

Ініціатива банківського сектору спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання «дропів». Вона має на меті унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками.

Документ також сприятиме приведенню поточної практики роботи банківського ринку до єдиних стандартів та вимог законодавства Європейського Союзу.

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«Ми маємо спільну мету — зменшити частку тіньової економіки країни для збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок сплати податків. А також знизити ризики терористичної та диверсійної діяльності, які загрожують абсолютно кожному, посиливши в такий спосіб обороноздатність та захист країни», — сказав Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

Які банки підписала меморандум

Наразі меморандум підписали чотири великих банки-емітенти:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

Універсал Банк.

«Інші банки та надавачі платіжних послуг висловили намір доєднатися до Меморандуму найближчим часом. Меморандум є відкритим для підписання всіма банками України, які прагнуть дотримуватися задекларованих у ньому принципів», — зазначили в Нацбанку.

Ключові моменти меморандуму

Надавачі платіжних послуг, які доєдналися до меморандуму, погоджуються на упровадження в своїй діяльності уніфікованої ринкової практики та підходів, зокрема до процесів:

належної перевірки клієнтів на етапі встановлення ділових відносин;

моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів відповідно до наявної інформації про клієнта та фактично здійснювані операції;

встановлення автоматизованих цілодобових правил моніторингу платіжних операцій з особливою увагою до моніторингу та обмеження операцій у нічний час (з 24:00 до 06:00) для виявлення випадків нехарактерної фінансової поведінки та протидії шахрайським схемам, викраденню коштів через засоби соціальної інженерії, недопущення участі клієнтів у схемах «дропів»;

встановлення правил на здійснення фінансових операцій (надання продуктів/послуг) клієнтів відповідно до узгоджених підходів та процедур, які базуватимуться на ризик-орієнтованому підході;

обміну інформацією між банками-учасниками Меморандуму про клієнтів та їх діяльність, яка містить ознаки підозрілості у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Підписуючи меморандум, надавачі платіжних послуг зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з урахуванням упровадженого в банку ризик-орієнтованого підходу.

«Це означатиме, що банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів, ідентифікованих надавачем платіжних послуг згідно з вимогами постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18», — пояснили в Нацбанку.

Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

з 01.02.2025 — для клієнтів «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;

для клієнтів «середнього» та «низького» рівнів ризику — відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації: з 01.02.2025 — в сумі до 150 тис. грн/міс;з 01.06.2025 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

з 01.02.2025 — в сумі до 150 тис. грн/міс;

з 01.06.2025 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт має право звернутися до банку із запитом для підвищення встановленого ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.

Для ефективнішої побудови системи управління ризиками надавачі платіжних послуг-учасники меморандуму наголошують на потребі в запровадженні системних кроків та співпраці з Національним банком України та державними органами в частині:

надання учасникам доступу до офіційної інформації за допомогою онлайн-сервісу державних послуг Дія (далі — Дія) про дохід клієнта, про судові справи тощо;

створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів, зокрема з ознакою «дроп», як додаткове джерело інформації для вивчення клієнта під час встановленні/перегляду ділових відносин.

«Основна мета vеморандуму — протидія протиправному використанню української платіжної інфраструктури та створення рівних умов для всіх учасників ринку. Ми переконані, що ініціативу підтримають всі банки та небанківські надавачі платіжних послуг», — підсумував Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків.

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