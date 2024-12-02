В Україні запрацювала нова версія миттєвих платежів — Finance.ua

В Україні запрацювала нова версія миттєвих платежів Сьогодні 16:01 — Фінтех і Картки

В Україні запрацювала нова версія миттєвих платежів

З 1 грудня 2024 року запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку України — СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Переваги нової версії СЕП-4.1:

інноваційність — запровадження функціональності миттєвих переказів СЕП (це наступний крок у розвитку платіжної інфраструктури України);

прозорість — чіткі умови та можливості для всіх учасників СЕП і їхніх клієнтів;

доступність — платежі через СЕП доступні у будь-який час.

Як працюватиме оновлена СЕП

Усі учасники СЕП перейшли на нову версію системи. Наразі оновлена СЕП продовжує ефективно працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Перехід на нову версію програмного забезпечення пройшов успішно і тепер функціональність миттєвих переказів СЕП доступна для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.

Безпосередньо до функціональності миттєвого переказу СЕП вже підключилися:

Національний банк України;

Ощадбанк;

Креді Агріколь Банк;

Скай Банк;

Кліринговий Дім;

Укрсиббанк

Укрексімбанк;

Європейський промисловий банк;

Сенс Банк;

Альтбанк;

Ідея Банк.

Поступово до неї мають підключитися всі учасники СЕП (залежно від їхніх внутрішніх графіків впровадження миттєвих переказів СЕП), щоб мати змогу пропонувати своїм клієнтам якісні та швидкі платіжні послуги.

Що таке миттєвий переказ СЕП

Миттєвий переказ СЕП — це платіжна операція, завдяки якій через СЕП відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції.

Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП вимірюється в секундах (не більше 10 секунд), а максимальна сума однієї платіжної операції встановлена на рівні 100 тис. грн., що є оптимальним рішенням для більшості платежів для забезпечення повсякденних потреб громадян.

Серед переваг миттєвих переказів СЕП можна виокремити:

для громадян:

швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, що важливо, зокрема, під час здійснення оплати за товари та послуги;

зручні ініціювання платежів (через платіжні застосунки надавачів платіжних послуг) та передача реквізитів між користувачами (за допомогою QR-кодів або Deeplink);

для бізнесу:

зменшення операційних витрат (ураховуючи тарифну політику СЕП) та ефективне управління ліквідністю;

покращення сервісу для клієнтів завдяки цілодобовій доступності платежів через СЕП;

для економіки України загалом:

прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків;

посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій;

можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС.

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